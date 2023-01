Expectativa en Panamá por llegada de hijos de expresidente

PANAMÁ (AP) — Las autoridades panameñas estaban a la expectativa por el regreso de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli luego de cumplir una condena en Estados Unidos por lavar millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, uno de los mayores casos de corrupción que salpicó a políticos y empresarios en Latinoamérica.

Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares llegarían por la noche del miércoles al país, informó a The Associated Press un funcionario del Servicio Nacional de Migración de Panamá enterado del asunto pero que no estaba autorizado a hablar de forma oficial.