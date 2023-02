Biden acude a examen médico de rutina

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden se sometió a un chequeo médico de rutina el jueves en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, mientras el mandatario con más años en la historia de Estados Unidos hace planes para una esperada campaña de reelección.

El presidente estuvo en el hospital de Bethesda, Maryland, durante unas tres horas antes de partir en helicóptero poco después del mediodía hacia la Casa Blanca. Se esperaba que presidencia publicara una carta más tarde el jueves donde informaría sobre los resultados.

Biden, de 80 años, se sometió a un examen médico estándar por última vez en noviembre de 2021. Durante esa visita de más de cinco horas, pasó por una combinación de exámenes de sangre, físicos, gastrointestinales, dentales, de la vista y neurológicos. Posteriormente, el doctor Kevin O’Connor, el médico que lo atiende desde 2009, firmó un memorando de seis páginas donde señalaba que Biden estaba “saludable, vigoroso” y lo consideraba “apto para ejecutar con éxito los deberes de la Presidencia”.

Muchas personas, incluso demócratas, han expresado reservas acerca de que Biden busque un segundo mandato en 2024. Solo 37% de los demócratas dice que Biden debería buscar la reelección, según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. En general, el 22% de los estadounidenses opina que debería volver a postularse.

Los encuestados indicaron que la edad de Biden era una preocupación importante. También mencionaron su tos, una mayor sensación de fragilidad en su caminar y momentos en los que hablaba mal.

Durante el examen físico de Biden de 2021, un examen neurológico encontró daños en los nervios de sus manos y pies que habían contribuido a su forma de andar rígida. La artritis espinal y secuelas de una fractura en el pie también lo obligan a caminar con más cautela.

Biden se sometió a una colonoscopía en 2021, en la que se identificó y extirpó un “pólipo de apariencia benigna” de 3 milímetros.

Cuando se le preguntó en una entrevista reciente de PBS sobre su edad y capacidad para ser presidente, Biden respondió lo usual: “Mírame. Es todo lo que puedo decir".

En julio dio positivo a COVID-19 con “síntomas muy leves”, según la Casa Blanca. Continuó trabajando, pero aislado.