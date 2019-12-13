West Shore Middle School names first trimester honor students
The following students were named to the first trimester honor roll at West Shore Middle School.
Honors with distinction
Grade 8 — Arshaq Ahmed, Huda Ahmed, Jaden Archuleta, Amber Augustine, Sarah Bagdasarian, Alastaire Balin, Pinak Bawankar, Saharsh Bhatia, Misbah Bhutta, Alexander Bludevich, Alexis Borecki, Ashley Borecki, Joseph Bossie, Jessica Brocksom, Emily Buchino, Jayden Champ, Jayson Champ, Helen Chizmazia, Nicholas Coleman, Kendall Crosdale, Henilkumar Daslaniya, Mia Delgado, Kasey Dixon, Gavin Falcigno, Thomas Fawcett, Dylan Fedorchak, Cooper Fitzgerald, Tyler Fonck, Hannah Fyfe, Nathan Galicinao, Isabella Gecaj, Sabela Gildea-Manso, Kaitlyn Goldberg, Hunter Griffin, Gemard Guery, Chloe Haasch, Lana Hanania, Aiden Hanks, Kaylee Hannon, Ashley Hereford, Grace Hess, Aidan Hope, Hunter Hoxie, Olivia Hudak, Michael Hurd, Layne Jackson;
Also, Shaun Johnson, Sumukhi Koniki, Emily Krauss, Akshath Kumar, Abigail Liscinsky, Laura Lopez Valencia, Logan Lynk, Owen Maher, Danielle Mainieri, Maya Markowitz, Dominic Martinez, Aiden McKernan, Lilliany Mendez, Sulaiman Millington, Kayla Nastasia, Matthew Nolan, Juan Pineda, Rhyza Marnielle Reyes, Dana Rhee, Christopher Rickard, Asia Rodriguez, Derek Ruiz, Hailey Russo, Faith Santiago, Bailey Seaberg, Kiley Sherman, Aaron Silva, Caden Simpson, Lissette Soto, Matthew Spector, Annalaxmi Sutram, Bradley Swift, Camilla Tapia, Kenny Tavarez, Aliana Tepetl, Jonathan Uruchida, Andrew Velasquez, Vincent Vocal, Marissa Wargo, Elliana Welby.
Grade 7 — Sarah Ahmed, Nevaeh Booker, Jakub Borowski, Madyson Bull, Benjamin Justine Cantorne, Elizabeth Carlson, Linda Chen, Ellie Coddington, Emilio Contreras, Taylor Coretti, Katherine Cregan, Joseph DiGioia, Jon Elcid Dimaya, Tucker Donegan, Hannah Engel, Dalton Evans, Kelsea Flanagan, Ashley Folloni, Madison Frimpter, Ivan Galicinao, Christian Galligan, Hailey Garcia, Peter Gill, Avery Granger, Reagan Granger, Brayden Hancock, Lucan Hasankolli, Caeleb Hicks, Lila Hoxie, Emily Hurd, Gabriella Hyatt, Carol Jiang, Osiris Johnson, Chloe Konareski;
Also, Justin Kota, Riley Lapham, Brianna Madelung, Logan McCorkle, Keira McKeand, Emilie McKenna, Ryan Medvegy, Natalia Michnik, Sanaa Mohammed, Caitlyn Murphy, Ryan Nastasia, Dean O’Donnell, Philip Pacelli, Adrianna Piccirillo, Olivia Pisacane, Nolan Price, Madison Rascati, Jordan Rivera, Alexa Rosati, Kaitlyn Smith, William Smith, Nicholas Stevens, Noemi Szolnay, Cameron Upchurch, Ariella Valentine, Quinn Willett, Connor Woods.
Grade 6 — Vaanya Agarwal, Hamit Akca, Zoe Bates, Madison Benedetti, Kareem Chwiki, Siddharth Dash, Anthony Federico, Fiorella Gargiulo, Shane Hanson, Jackson Judge, Alexis Kirby, Melanie Kirby, Harshitha Kothapalli, Madison Krauss, Molly Lynch, Kayla Markowitz, Isabelle McKenna, KruthiNimilya Nandam, Natalie Pank, Samuel Porzelt, Owsley Quinn, Aidan Rascati, Emily Roos, Alyssa Sansur, Penelope Santos, Maiya Sepulveda, Christopher Serrano, Lydia Sessler, Abu Ubeda Shaikh, Carlin Skowronski, William Soda, Ciara Tavarez, Lauren Thomas, Jordyn Torres, Nashmia Uddin, Shriya Vaid, Gnaneshwar Vaka, Jorge Vargas, Liani Vargas, Victor Vocal, Sophia Wang, Kyla Welby, Hailey Zapata.
High honors
Grade 8 — Alexander Aliberti, Nycollas Almeida, Maxwell Campbell, James Cavallo, Michael Finney, Rayonah Giles, Carlee Hoekenga, Pranav Jarhad, Stephanie Lickteig, Remi Lloyd, Grace Lomax, Destiny Montanez, Yamil Negron, Emma Ortiz, Emmanuel Ortiz, Matthew Quiles, Nevaeh Robinson, Talia Salanto, Katie Santos, Anna Sicotte, Zachary Sulkis, Serina Woolsey.
Grade 7 — Sophia Abbaspour, Brenda Abrantes, Kasey Cadden, Jaxon Chanka, Ryan Chay, Kyle Coretti, Daniel Cruz, Annabella Dasilva, Ian David, Anthony Dente, Elijah Dos Santos, Elyssa Gill, Sydney Kirby, Kevin Lembo, Sophia Martin, Christian Mead, Cesar Mendez, Michael Montes, Olivia Okwuosa, Nathan Pacelli, Diya Patel, Giunie Rene, Matthew Rizzo, Abigail Rochniak, Sage Sonsini, Haley Speed, Shea Staunton, Jayton Trez, Natalia Washington, Emilia Wilson.
Grade 6 — Sebastian Alvarado, Emily Bassett, Kaylee Belluscio, Kristopher Bokowski, Thomas Caruso, Dylan Cavalcante-Hurley, Nathan Cocchia, Nicholas Cosmas, Alitah Dupree, Marc Ferris, Connor Finney, Nathan Florez, Surya Gautham, Brian Gonzalez, David Guery, Gabriel Hawie, Carolyn Hollyday, Kanishk Kamtamaneni, Yusuf Korkmaz, Seshagiridharan Krishna Kumar, Thomas Lapham, Ibrahim Millington, Jaden Mondejar, Nadia Nuzzo, Lilly Olmstead, Brady O’Neil, Makaila Onofreo, Ozgun Otay, Elisabeth Pacelli, Santiago Penagos, Natalie Rendon, Alina Rodriguez, Jaylen Rogers, Kris Shastry, Sean Swett, Gavin Swift, Kiara Tavarez, Jaelyn Tirado, Marcus Townes, Aylanna Vega, Lexi Velez.
Honors
Grade 8 — Thomas Brady, Alexander Ciarleglio, Jackson Clark, Jamison Dimes, Christian Garcia, Mariah Groves, Ty Mansy, Dylan Morrissey, Natalie Murphy, Allen Niper, Callie Ortiz, Patrick Paules-Harrold, Camryn Primavera, Hajin Ramadhan, Leonardo Rodriguez, Ethan Romulus, Antonio Salati, Ayden Sanchez, Kailina Scalice, Morgan Somohano, Carly Tomasko, Jonathan Vargas.
Grade 7 — Alexis Archuleta, Mert Balik, Mamonah Bhutta, Lucas Brotherton, Aubrey Buglione, Arianna Cabrera, Abigail Chumpitaz, Basel Chwiki, Eryn Farrell, Timothy Firla, Brady Flechtner, Reilly Hungerford, Erin Jones, Evan Murphy, Giovanni Nieves, Charles Randall, David Santos, Peter Savoie, Ella Simoneau, Mya Vaclavik, Joshua Valentine, Breanna Whitaker.
Grade 6 — Ethan Aitkenhead, Walat Balu, Roman Belbita, Sam Carlson, Dean Cavallo, Jeremy Clark, Mya Cordeiro, Cheylynn Daniel, Kyle Daniels, Charlotte Doyle, Jon-Marc Elliott, Mackenzie Forsythe, Gabriel Greenwood, Amina Jder, Emma Johnson, Deniz Korkmaz, Cody LaFrancois, Jack Lefevre, Amaya Lewis, David Lickteig, Gabriella Martinez, Hope Moran, Mehvish Mumtaz, Zakary Nadeau, Ryan Nobles, Anthony Paules-Harrold, Santino Pizarro, Hojin Ramadhan, Lily Rich, Isaac Rodrigues, Arianna Rogers, Jersey-Lynn Rosa, Javen Ruiz, Ayden Smith, AnnaSophia Uruchida, Alexis Vargas, Meghan Velasquez, Alani Velez, Ava Vercellone, Lucas Vital.