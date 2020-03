West Shore Middle School announces second trimester honor roll

The following students were named to the second trimester honor roll at West Shore Middle School:

Honors with Distinction

Grade 6 — Sebastian Alvarado, Emily Bassett, Zoe Bates, Madison Benedetti, Nicholas Cosmas, Siddharth Dash, Fiorella Gargiulo, Brian Gonzalez, Kanishk Kamtamaneni, Alexis Kirby, Melanie Kirby, Harshitha Kothapalli, Madison Krauss, Kayla Markowitz, Zakary Nadeau, Lilly Olmstead, Elisabeth Pacelli, Natalie Pank, Samuel Porzelt, Owsley Quinn, Aidan Rascati, Emily Roos, Alyssa Sansur, Penelope Santos, Maiya Sepulveda, Lydia Sessler, Kris Shastry, Carlin Skowronski, William Soda, Sean Swett, Gavin Swift, Ciara Tavarez, Lauren Thomas, Marcus Townes, Shriya Vaid, Gnaneshwar Vaka, Liani Vargas, Victor Vocal, Sophia Wang, Kyla Welby, Hailey Zapata.

Grade 7 — Sarah Ahmed, Madelyn Baranowsky, Jakub Borowski, Kasey Cadden, Elizabeth Carlson, Ryan Chay, Linda Chen, Ellie Coddington, Emilio Contreras, Taylor Coretti, Ian David, Anthony Dente, Jon Elcid Dimaya, Tucker Donegan, Dalton Evans, Kelsea Flanagan, Madison Frimpter, Ivan Galicinao, Hailey Garcia, Avery Granger, Reagan Granger, Lucan Hasankolli, Lila Hoxie, Carol Jiang, Chloe Konareski, Riley Lapham, Brianna Madelung, Keira McKeand, Emilie McKenna, Caitlyn Murphy, Dean O'Donnell, Diya Patel, Olivia Pisacane, Madison Rascati, Jordan Rivera, Kaitlyn Smith, Sage Sonsini, Haley Speed, Noemi Szolnay, Cameron Upchurch, Connor Woods.

Grade 8 — Arshaq Ahmed, Huda Ahmed, Jaden Archuleta, Amber Augustine, Sarah Bagdasarian, Alastaire Balin, Saharsh Bhatia, Alexander Bludevich, Alexis Borecki, Ashley Borecki, Jessica Brocksom, Emily Buchino, James Cavallo, Jayson Champ, Nicholas Coleman, Henilkumar Daslaniya, Mia Delgado, Kasey Dixon, Gavin Falcigno, Thomas Fawcett, Cooper Fitzgerald, Hannah Fyfe, Nathan Galicinao, Isabella Gecaj, Sabela Gildea-Manso, Kaitlyn Goldberg, Hunter Griffin, Gemard Guery, Chloe Haasch, Aiden Hanks, Kaylee Hannon, Ashley Hereford, Grace Hess, Aidan Hope, Layne Jackson, Sumukhi Koniki, Emily Krauss, Abigail Liscinsky, Laura Lopez Valencia, Logan Lynk, Danielle Mainieri, Maya Markowitz, Dominic Martinez, Lilliany Mendez, Abigail Miller, Sulaiman Millington, Kayla Nastasia, Juan Pineda, Rhyza Marnielle Reyes, Christopher Rickard, Asia Rodriguez, Derek Ruiz, Faith Santiago, Bailey Seaberg, Kiley Sherman, Caden Simpson, Lissette Soto, Matthew Spector, Annalaxmi Sutram, Bradley Swift, Kenny Tavarez, Jonathan Uruchida, Vincent Vocal, Elliana Welby.

High Honors

Grade 6 — Roman Belbita, Kristopher Bokowski, Dylan Cavalcante-Hurley, Kareem Chwiki, Nathan Cocchia, Charlotte Doyle, Anthony Federico, Connor Finney, Surya Gautham, Shane Hanson, Carolyn Hollyday, Jackson Judge, Yusuf Korkmaz, Seshagiridharan Krishna Kumar, Cody LaFrancois, Molly Lynch, Ibrahim Millington, Jaden Mondejar, Hope Moran, Mehvish Mumtaz, KruthiNimilya Nandam, Nadia Nuzzo, Brady O'Neil, Makaila Onofreo, Natalie Rendon, Alina Rodriguez, Christopher Serrano, Abu Ubeda Shaikh, Kiara Tavarez, Jordyn Torres, Nashmia Uddin, Alexis Vargas, Jorge Vargas, Aylanna Vega.

Grade 7 — Sophia Abbaspour, Brenda Abrantes, Mamonah Bhutta, Nevaeh Booker, Aubrey Buglione, Madyson Bull, Benjamin Justine Cantorne, Jaxon Chanka, Abigail Chumpitaz, Kyle Coretti, Katherine Cregan, Joseph DiGioia, Elijah Dos Santos, Ashley Folloni, Elyssa Gill, Peter Gill, Brayden Hancock, Reilly Hungerford, Gabriella Hyatt, Justin Kota, Kevin Lembo, Logan McCorkle, Ryan Medvegy, Cesar Mendez, Natalia Michnik, Sanaa Mohammed, Michael Montes, Ryan Nastasia, Nathan Pacelli, Philip Pacelli, Adrianna Piccirillo, Nolan Price, Abigail Rochniak, William Smith, Shea Staunton, Nicholas Stevens, Jayton Trez, Quinn Willett.

Grade 8 — Misbah Bhutta, Jayden Champ, Kendall Crosdale, Dylan Fedorchak, Christian Garcia, Hunter Hoxie, Olivia Hudak, Pranav Jarhad, Shaun Johnson, Stephanie Lickteig, Destiny Montanez, Alicia Mullenix, Matthew Nolan, Patrick Paules-Harrold, Hajin Ramadhan, Dana Rhee, Ethan Romulus, Hailey Russo, Talia Salanto, Aaron Silva, Zachary Sulkis, Camilla Tapia, Aliana Tepetl, Andrew Velasquez, Serina Woolsey.

Honors

Grade 6 — Ethan Aitkenhead, Ana Araujo, Kaylee Belluscio, Sam Carlson, Jeremy Clark, Cheylynn Daniel, Kyle Daniels, Alitah Dupree, Marc Ferris, Benjamin Finch, Mackenzie Forsythe, Gabriel Greenwood, David Guery, Gabriel Hawie, Amina Jder, Lucas Jessee, Emma Johnson, Deniz Korkmaz, Thomas Lapham, Jack Lefevre, Bret Mansy, Isabelle McKenna, Ozgun Otay, Anthony Paules-Harrold, Santiago Penagos, Arianna Rogers, Jaelyn Tirado, AnnaSophia Uruchida, Meghan Velasquez, Alani Velez, Lexi Velez, Ava Vercellone.

Grade 7 — Sila Angi, Alexis Archuleta, Ryan Bacon, Lucas Brotherton, Daniel Cruz, Hannah Engel, Eryn Farrell, Brady Flechtner, Christian Galligan, Charlotte Hanks, Emily Hurd, Bryan Ilama, Erin Jones, Sydney Kirby, Sophia Martin, Christian Mead, Evan Murphy, Olivia Okwuosa, Giunie Rene, Matthew Rizzo, Alexa Rosati, Ella Simoneau, Ariella Valentine, Breanna Whitaker.

Grade 8 — Nycollas Almeida, Keira Ardito, Pinak Bawankar, Joseph Bossie, Helen Chizmazia, Alexander Ciarleglio, Jackson Clark, Ava Corriette, Michael Finney, Lana Hanania, Carlee Hoekenga, Akshath Kumar, Grace Lomax, Aiden McKernan, Dylan Morrissey, Yamil Negron, Allen Niper, Callie Ortiz, Emma Ortiz, Emmanuel Ortiz, Camryn Primavera, Matthew Quiles, Leonardo Rodriguez, Antonio Salati, Ayden Sanchez, Katie Santos, Kailina Scalice, Anna Sicotte, Aiden Stassun, Jonathan Vargas, Sa'Nya Vargas, Marissa Wargo, David Zander.