Viudo pide eliminar tuits de Trump sobre muerte de su esposa

Joe Scarborough, presentador del canal MSNBC, en una foto del 11 de octubre de 2017. (AP Foto/Steven Senne, File)

WASHINGTON (AP) — El esposo de una mujer que murió accidentalmente en la oficina del excongresista Joe Scarborough hace dos décadas, pidió a Twitter que elimine los tuits del presidente Donald Trump que sugieren que Scarborough la asesinó.

El cuerpo de Lori Kaye Klausutis, de 28 años, fue encontrado en la oficina del exlegislador y ahora feroz critico de Trump, en Fort Walton Beach, Florida, el 20 de julio de 2001.

En una carta enviada la semana pasada a Jack Dorsey, director general de Twitter, Timothy J. Klausutis dijo que su esposa, quien tenía una afección cardíaca no diagnosticada, se cayó y se golpeó la cabeza en el escritorio de su oficina. Agregó que la muerte de ella ha sido “el episodio más doloroso que he tenido que enfrentar” y que siente la obligación de proteger su memoria ante “el aluvión constante de falsedades, medias verdades, insinuaciones y teorías de conspiración desde el día en que ella murió”.

Klausutis dijo que Trump se encuentra entre los conspiracionistas que difunden “bilis y desinformación” en Twitter “menospreciando la memoria” de su esposa y su matrimonio. Los tuits de Trump violan las reglas y los términos de servicio de Twitter, agregó.

Twitter no ha comentado al respecto. En general, esta red social no interviene cuando un político publica sobre temas controvertidos porque considera que esto fomenta el debate. Pero la empresa también ha dicho que los líderes mundiales no están por encima de las reglas y algunos tuits que violen sus políticas podrían ser etiquetados.

Trump tuiteó este mes: “¿Cuándo abrirán un Caso Sin Resolver sobre el asunto del Psicópata Joe Scarborough en Florida? ¿Se salió con la suya con el asesinato? Algunas personas piensan que sí. ¿Por qué dejó el Congreso tan callada y rápidamente? ¿No es obvio? ¿Qué está pasando ahora? ¡Una locura total!”.

El martes, el presidente volvió a mencionar el tema diciendo que se trata de “un caso sin resolver”.

Trump también ha preguntado a través de Twitter si NBC despediría al presentador del programa de entrevistas políticas tomando en cuenta el “misterio sin resolver” de hace años en Florida. “¡Investiguen!”, tuiteó en 2017.

Pero no hay misterio.

Los forenses dictaminaron que Lori Kaye Klausutis, que tenía una afección cardíaca y les dijo a sus amigos horas antes que no se sentía bien, se desmayó y se golpeó la cabeza. No hubo nada intencional.