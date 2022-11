Violencia de género en Cuba: activistas piden ley integral

LA HABANA (AP) — Sufrió gritos, insultos y prohibiciones durante siete años hasta que pudo ponerle fin a una relación de pareja que llegó a los extremos del maltrato. Aunque sabía que en Cuba había instituciones y programas que atienden casos de violencia de género, no acudió a ninguno.

“No es sólo que te den un puñetazo, la violencia es no hablarte, ignorarte, limitarte. Era un súper control horrible”, dijo a The Associated Press Diana, de 37 años, quien trabaja en un centro estatal. “No sé cómo fue que no pude salir de esto, huir, buscar una solución apropiada”.