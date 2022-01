Video muestra a niños matando a soldados nigerianos

ABUYA, Nigeria (AP) — Un grupo extremista vinculado al Estado Islámico y que está acusado de matar a cientos de personas en el noreste de Nigeria, publicó un video que supuestamente muestra a niños soldados ejecutando a dos hombres identificados como miembros del ejército nigeriano.

El video difundido por el grupo Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) fue publicado el martes por SITE Intelligence Group, organización que monitorea las amenazas yihadistas.

El video muestra a un niño de alrededor de 12 años de edad que le dispara dos veces en la cabeza a un hombre con uniforme del ejército nigeriano, que dijo pertenecer a las fuerzas especiales del ejército.

​​Poco después, otro soldado, que dijo haber sido capturado en abril de 2021, recibe un disparo en la cabeza de uno de los tres combatientes enmascarados que estaban detrás de él.

Un portavoz de las fuerzas armadas de Nigeria no respondió el jueves a una solicitud de comentarios sobre el video, el cual parece haberse filmado cerca de la cuenca del Lago Chad, bastión del grupo extremista, señalaron analistas de seguridad a The Associated Press.

Rita Katz, directora ejecutiva de SITE Intelligence Group, dijo el jueves a la AP que el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS, por sus siglas en inglés) está ahora “más desesperado que nunca por mantener su nombre en la discusión global... considerando el hecho de que ya no tiene un ‘califato’ físico fuera de las bases relativamente pequeñas que tiene en diferentes países”.

El video, dijo, “demuestra el enorme interés que ISIS está prestando a África” y pone “el foco en Nigeria como uno de sus bastiones y se proyecta como una fuerza adaptable y duradera al mundo”.

La grabación, que dura 27 minutos, también muestra a niños combatientes entrenando en campos abiertos y en aulas. En una escena se ve a un grupo de combatientes enmascarados de unos 10 años en un aula mientras un profesor mayor los educa sobre las enseñanzas y doctrinas del Estado Islámico.