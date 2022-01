Una roca cae y rompe oleoducto privado en Ecuador

QUITO (AP) — Una roca de gran tamaño cayó el viernes sobre uno de los dos oleoductos más importantes de Ecuador, el Oleoducto de Crudos Pesados, y rompió esa tubería en una zona geológica inestable, donde se produce una erosión regresiva que en las últimas semanas ha destruido también el mayor oleoducto estatal.

El funcionario de comunicación del Oleoducto de Crudos Pesados, Francisco Montalvo, confirmó a The Associated Press que el hecho ocurrió al final de la tarde en el sector de Piedra Fina —unos 100 kilómetros al este de Quito— donde “estamos actuando con el plan de emergencia, para hacer la reparación los más pronto posible". Añadió que la situación no va a alterar "la capacidad de recepción y despacho y exportación”.