Un muerto y 5 heridos por tiroteo en desierto de El Paso

EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — Un hombre de 21 años fue asesinado y cinco personas resultaron heridas en una balacera el domingo en un área desértica del extremo oriental de El Paso, informaron las autoridades.

Agentes policiales fueron convocados al lugar aproximadamente a las 3:15 de la madrugada, y a su llegada encontraron a varias personas heridas, dijeron funcionarios policiales del condado El Paso a los periodistas en esta ciudad del oeste de Texas. Indicaron que cinco personas tenían lesiones de gravedad, sin proporcionar detalles sobre las heridas ni sus identidades, ni sobre el fallecimiento del hombre de 21 años.

Se desconoce qué desató el tiroteo, el cual aún estaba siendo examinado por investigadores el domingo por la tarde. La oficina del sheriff no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios que le hizo The Associated Press.

La balacera ocurrió en un sitio que no está lejos de un complejo deportivo escolar, en un área donde las autoridades ya han llevado a cabo iniciativas para hacer que disminuyan el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad, el consumo de drogas y los tiroteos, según el periódico El Paso Times.