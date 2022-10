Ucrania acusa a Irán de violar prohibición sobre drones

NACIONES UNIDAS (AP) — Ucrania acusó a Irán de violar una prohibición del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la transferencia de drones capaces de volar 300 kilómetros e invitó a expertos de la ONU a visitar el país para inspeccionar los aviones no tripulados de origen iraní que Rusia utiliza contra blancos civiles.

The Associated Press obtuvo una carta del embajador ucraniano en las Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, dirigida al secretario general, António Guterres, y a los miembros del Consejo de Seguridad, antes de una reunión del consejo a puerta cerrada, la cual fue solicitada por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, sobre la venta de cientos de aviones no tripulados a Rusia.