Trump anuncia que tomará medidas para vetar TikTok en EEUU

En esta imagen de archivo, tomada el 25 de febrero de 2020, se muestra el icono de la app TikTok, en Nueva York. (AP Foto/archivo) En esta imagen de archivo, tomada el 25 de febrero de 2020, se muestra el icono de la app TikTok, en Nueva York. (AP Foto/archivo) Photo: AP Photo: AP Image 1 of / 1 Caption Close Trump anuncia que tomará medidas para vetar TikTok en EEUU 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el sábado tomará medidas para prohibir TikTok, una popular aplicación de videos de propiedad china que ha generado preocupaciones de seguridad nacional y censura.

Las declaraciones de Trump se produjeron tras la publicación de reportes de que el gobierno estaría planeando ordenar a la empresa china ByteDance que venda TikTok. El viernes se dijo también que el gigante del software Microsoft está en negociaciones para adquirir la app.

“En lo que a TikTok respecta, estamos prohibiéndolo en Estados Unidos", dijo Trump a reporteros el viernes a bordo del Air Force One en un vuelo de regreso desde Florida.

Trump señaló que podría utilizar poderes económicos de emergencia o una orden ejecutiva para aplicar la medida, e insistió en que “tengo la autoridad”. “Se firmará mañana”, agregó.

Las informaciones publicadas por Bloomberg News y Wall Street Journal señalaron, citando fuentes anónimas, que el gobierno podría anunciar pronto su decisión de ordenar a ByteDance que desinvierta en TikTok.

También ha habido reportes de gigantes tecnológicos y firmas financieras estadounidenses interesados en comprar o invertir en TikTok mientras la Casa Blanca pone su atención en la aplicación. The New York Times y Fox Business, citando una fuente no identificada, dijeron el viernes que Microsoft estaban en conversaciones para adquirir la plataforma. Microsoft declinó realizar comentarios.

En un comunicado el viernes, TikTok dijo: “Aunque no comentamos rumores ni especulaciones, confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok".

ByteDance lanzó TikTok en 2017. Después compró Musical.ly, un servicio de video popular entre los adolescentes de Estados Unidos y Europa, y los fusionó. Los usuarios chinos disponen de un servicio idéntico, Douyin.

Los videos divertidos de TikTok y su facilidad de uso lo ha hecho inmensamente popular, y gigantes tecnológicos estadounidenses como Facebook y Snapchat lo ven como una amenaza competitiva. La plataforma dijo que tiene decenas de millones de usuarios en Estados Unidos y cientos de millones a nivel mundial.

Pero su capital chino ha generado preocupación por la censura de los videos, incluyendo los críticos con el gobierno de Beijing, y la posibilidad de que comparta datos de sus usuarios con las autoridades chinas.

TikTok mantiene que no censura videos sobre asuntos sensibles para China y que el ejecutivo de Beijing no tendría acceso a los datos de sus usuarios en Estados Unidos aunque lo pidiese. La firma ha contratado a un director ejecutivo estadounidense, un exalto cargo de Disney, en un intento por distanciarse de la cuestión de su propiedad.

Funcionarios estadounidenses de Seguridad Nacional han estado revisando la adquisición de Musical.ly en los últimos meses, mientras que las fuerzas armadas han prohibido a sus empleados que instalen la app en celulares gubernamentales. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo antes este mes que Washington estaba considerando prohibir TikTok.

Estas preocupaciones de seguridad nacional se parecen a una ofensiva estadounidense más amplia para frenar a empresas chinas, incluyendo a los proveedores de telecomunicaciones Huawei y ZTE. El gobierno de Trump ha ordenado que el país deje de emplear equipos de estos proveedores en redes estadounidenses. Washington ha intentado además convencer a sus aliados para que se alejen de Huawei ante la preocupación de que el gobierno chino tiene acceso a sus datos, algo que el grupo ha negado.

El gobierno de Trump ya intervino en el pasado para bloquear o disolver acuerdos por cuestiones de seguridad nacional, incluyendo impedir una oferta de 117.000 millones de dólares de Broadcom, de Singapur, por el fabricante de chips Qualcomm en 2018, en un esfuerzo por ayudar a retener el liderazgo del país en el espacio de las telecomunicaciones. Además, pidió a la china Beijing Kunlun Tech Co. que se deshiciese de Grindr, una app de citas homosexuales, que compró en 2016.

Otras naciones también han emprendido acciones contra TikTok. Este mes, India prohibió docenas de apps chinas, entre ellas TikTok, citando preocupaciones de privacidad en un momento de gran tensión entre Nueva Delhi y Beijing.

___

Los periodistas de The Associated Press Kevin Freking, abordo del Air Force One, y Zeke Miller, en Washington, contribuyeron a este despacho.