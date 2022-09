Después de coquetear con QAnon durante años, Donald Trump ha adoptado abiertamente esta infundada teoría de la conspiración, incluso a medida que en la vida real aumenta el número de hechos aterradores relacionados con ella.

El martes, utilizando su plataforma Truth Social, el expresidente republicano reenvió el mensaje de otra persona, en el que aparece una foto de sí mismo llevando una insignia de una Q superpuesta con la frase “The Storm is Coming” (“Se acerca la tormenta”).

En la fraseología de los seguidores de QAnon, la “tormenta” se refiere a la victoria final de Trump, cuando él supuestamente recuperará la Casa Blanca y sus oponentes serán llevados a juicio, y potencialmente ejecutados en vivo por televisión.

En momentos en que Trump pondera presentarse de nuevo a unas elecciones presidenciales y participa cada vez más proactivamente en el proceso de las primarias del Partido Republicano de cara a los comicios legislativos de noviembre próximo, sus acciones evidencian que, en lugar de alejarse de la marginalidad política, la está adoptando.

Trump ha publicado recientemente decenas de mensajes relacionados con QAnon, en contraste con 2020, cuando se limitó a decir que, aunque no sabía mucho sobre QAnon, no podía refutar su teoría de la conspiración.

Cuando se le preguntó sobre lo que pensaba acerca de las teorías de QAnon, que dicen que el expresidente está salvando al país de un culto satánico de traficantes sexuales de niños, Trump respondió que no sabía nada sobre QAnon, pero enseguida preguntó: “¿Se supone que eso es malo?”.

“Si yo puedo salvar al mundo de los problemas, estoy dispuesto a hacerlo”, agregó.

Los mensajes más recientes de Trump han incluido imágenes en las que se refiere a sí mismo como un mártir peleando contra criminales, sicópatas y el llamado “estado profundo”. En un mensaje de finales de agosto, ahora borrado, Trump repitió un “q drop”, uno de los mensajes crípticos que los seguidores de QAnon afirman que provienen de un presunto trabajador anónimo del gobierno con acceso a información ultrasecreta.

Un vocero de Trump no respondió a un pedido de comentarios para conocer su punto de vista.

Aunque sus mensajes no se han referido directamente a esa teoría de la conspiración, Trump ha amplificado la voz de aquellos usuarios que sí lo hacen. Un análisis de The Associated Press concluyó que de casi 75 cuentas cuyos mensajes Trump ha repetido en Truth Social en el último mes, más de una tercera parte han promovido la teoría de QAnon, al compartir los lemas, videos e imágenes del movimiento. Aproximadamente 1 de cada 10 contienen frases o enlaces de QAnon en sus perfiles biográficos.

Este mes, Trump escogió una canción de QAnon para cerrar un mitin político en Pensilvania. La misma canción aparece en uno de sus videos de campaña recientes y está titulada “WWG1WGA”, un acrónimo usado como grito de guerra por los adherentes de QAnon y que significa “Adonde va uno, vamos todos”.