Tres muertos en un tiroteo en la Universidad de Virginia

CHARLOTTESVILLE, Virginia, EE.UU. (AP) — Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo en un estacionamiento en la Universidad de Virginia, según el presidente de la escuela, y la policía buscaba el lunes a un estudiante como sospechoso.

La balacera en torno a las 22:30 del domingo “produjo tres fallecimientos, dos víctimas adicionales resultaron heridas y reciben atención médica”, indicó el presidente, Jim Ryan, en una carta a la comunidad universitaria publicada en medios sociales.

Los servicios de emergencia del centro emitieron una alerta el domingo en la que advertían a la comunidad universitaria de un “agresor con arma de fuego activo”. El mensaje advertía a los alumnos que buscaran refugio tras un reporte de disparos en la carretera Culbreth, en los alrededores al norte del campus. Las clases del lunes se cancelaron.

Varias agencias, incluida la policía estatal, buscaban a un sospechoso considerado “armado y peligroso”, según un comunicado de la policía de la universidad.

La misiva de Ryan confirmó que el sospechoso, que describió como un alumno, seguía prófugo.

“Este es un mensaje que cualquier líder confía en no tener que enviar nunca, y estoy consternado porque esta violencia haya visitado la Universidad de Virginia", escribió Ryan. "Este es un incidente traumático para todos en nuestra comunidad”.

The story has been updated to correct that the emergency alert was issued Sunday night.