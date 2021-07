Tres legisladores demócratas de Texas dan positivo en COVID

WASHINGTON (AP) — Tres de los legisladores estatales demócratas que salieron de Texas a fin de obstruir un intento de los republicanos para imponer restricciones nuevas y amplias al ejercicio del voto han dado positivo en COVID-19 y fueron puestos en cuarentena, informó el sábado el director de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes del estado.

Un legislador dio positivo el viernes y los otros dos el sábado, según el director del caucus demócrata Phillip Martin. Los tres estaban totalmente vacunados contra el virus, aseveró Martin, que declinó revelar sus nombres o estado de salud “por respeto a la privacidad de los miembros y a su salud personal”.

Más de 50 legisladores de Texas llegaron el lunes a Washington después de salir de su estado en un avión privado alquilado. Se granjearon las críticas de republicanos y otros porque en una foto se les ve sin mascarillas a bordo del avión, aunque los lineamientos federales contra la pandemia no establecen el uso obligatorio de barbijos en aeronaves privadas.

El representante Chris Turner, presidente del caucus, dijo en un comunicado que el grupo sostiene consultas con expertos en salud en Texas sobre recomendaciones adicionales.

“Este es un recordatorio serio de que el COVID continúa con nosotros, y aunque la vacunas brindan una protección tremenda, debemos continuar adoptando las precauciones necesarias”, señaló Turner.

Los contagios de COVID-19 en personas totalmente inoculadas contra la enfermedad, conocidas como contagios “posvacuna”, son raros, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Los demócratas se ausentaron del estado para impedir el cuórum necesario en la legislatura controlada por los republicanos que pretenden aprobar una iniciativa que impondría nuevas restricciones al voto en Texas.

Los miembros de la bancada demócrata se reunieron con la vicepresidenta Kamala Harris, entre ellos dos de los tres legisladores que dieron positivo, dijo la portavoz de Harris, Symone Sanders, en un comunicado difundido en Twitter.

“Con base en la fecha de los resultados positivos, se determinó que la vicepresidenta y su personal presentes en la reunión no estuvieron en peligro de exposición, porque no estuvieron en contacto cercano con los que dieron positivo y por lo tanto no necesitan examen ni ser sometidos a cuarentena”, escribió Sanders.

“La vicepresidente y su persona están totalmente vacunados”, añadió.