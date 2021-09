ISLAMABAD (AP) — Tres escaladores se quedaron varados en la montaña Rakaposhi de Pakistán mientras descendían y el domingo se estaban haciendo esfuerzos para rescatarlos en helicóptero, dijo un funcionario paquistaní.

Los escaladores checos Jakub Vicek y Peter Macek y el paquistaní Wajidullah Nagri quedaron varados en el Campamento 3 en Rakaposhi a una altura de 6.900 metros (22.640 pies).

El ministro de Turismo, Deportes y Cultura del gobierno de Gilgit Baltistán, Raja Nasir Ali Khan, dijo en un tuit que el gobierno ha brindado un servicio de rescate en helicóptero. Pero no dijo si había comenzado la operación de rescate.

Khan también tuiteó que los montañistas checos comenzaron la escalada sin permiso del gobierno.

“Esperamos que todos los que participen en tales expediciones cumplan con las leyes y regulaciones para su propia seguridad y bienestar ante emergencias”, dijo Khan.

Los funcionarios del Alpine Club of Pakistan no estuvieron disponibles para hacer comentarios y no emitieron un comunicado.

Situado en el territorio de Gilgit-Baltistán, Rakaposhi forma parte de la cordillera de Karakoram y es el vigésimo séptimo pico más alto del mundo.