Tiroteo en estación de bomberos de LA, por disputa laboral

SANTA CLARITA, California, EE.UU. (AP) — Un bombero del condado de Los Ángeles aparentemente tenía una añeja disputa laboral con el compañero al que asesinó a balazos esta semana en la pequeña estación rural, informaron el miércoles las autoridades.

El agresor también hirió de gravedad al capitán de la estación ubicada a unos 72 kilómetros (45 millas) al norte de Los Ángeles el martes, para luego incendiar su casa en una comunidad cercana y aparentemente quitarse la vida, señalaron las autoridades.

Las entrevistas preliminares con otros empleados de la Estación de Bomberos 81 indican que el agresor y el veterano bombero que fue asesinado tenían “una especie de disputa laboral”, dijo el teniente de la Policía del Condado de Los Ángeles, Brandon Dean, quien está a cargo de la investigación por homicidio.

“Parece que no se caían bien”, dijo Dean a The Associated Press, sin dar más detalles.

Dean dijo que los investigadores revisarán los archivos del área de personal del Departamento de Bomberos en busca de alguna queja formal o medidas disciplinarias que hubieran tomadas antes del tiroteo. De momento se desconoce cuánto tiempo trabajaron juntos en la estación de Agua Dulce, una comunidad rural de unos 3.000 habitantes ubicada en el desierto del norte del condado de Los Ángeles.

La oficina forense identificó el miércoles a la víctima como Tory Carlon, un especialista de 44 años que estaba a cargo de conducir el camión. Carlon recibió varios disparos en el torso, indicaron las autoridades. Tenía tres hijas y había pertenecido al departamento por más de 20 años.

Cientos de personas le rindieron tributo en una vigilia la noche del martes en un parque cercano a la estación, recordándolo como un padre devoto y un bombero comprometido que fue mentor de sus colegas más jóvenes.

“Junto con todos los californianos, lamentamos la trágica e insensata pérdida de un bombero valiente y dedicado y un líder de la comunidad cuyo servicio desinteresado no será olvidado”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado emitido el miércoles.

Las autoridades señalan que el agresor estaba fuera de servicio al momento en que ingresó a la estación y comenzó a disparar. Posteriormente condujo hasta su residencia y le prendió fuego.

Una vez que la policía llegó a la zona, el agresor fue encontrado muerto dentro de una piscina vacía. Se cree que murió de un disparo autoinfligido, señalaron agentes de la policía del condado. Los investigadores incautaron un arma de la casa.