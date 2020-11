TX-Winners

By The Associated Press

Here is a list of winners of races in Texas.

President

Donald Trump (i), GOP

U.S. Senate

John Cornyn (i), GOP

U.S. House - District 1

Louie Gohmert (i), GOP

U.S. House - District 2

Dan Crenshaw (i), GOP

U.S. House - District 3

Van Taylor (i), GOP

U.S. House - District 4

Pat Fallon, GOP

U.S. House - District 5

Lance Gooden (i), GOP

U.S. House - District 6

Ron Wright (i), GOP

U.S. House - District 7

Lizzie Fletcher (i), Dem

U.S. House - District 8

Kevin Brady (i), GOP

U.S. House - District 9

Al Green (i), Dem

U.S. House - District 10

Michael McCaul (i), GOP

U.S. House - District 11

August Pfluger, GOP

U.S. House - District 12

Kay Granger (i), GOP

U.S. House - District 13

Ronny Jackson, GOP

U.S. House - District 14

Randy Weber (i), GOP

U.S. House - District 15

Vicente Gonzalez (i), Dem

U.S. House - District 16

Veronica Escobar (i), Dem

U.S. House - District 17

Pete Sessions, GOP

U.S. House - District 18

Sheila Jackson Lee (i), Dem

U.S. House - District 19

Jodey Arrington (i), GOP

U.S. House - District 20

Joaquin Castro (i), Dem

U.S. House - District 21

Chip Roy (i), GOP

U.S. House - District 22

Troy Nehls, GOP

U.S. House - District 23

Tony Gonzales, GOP

U.S. House - District 25

Roger Williams (i), GOP

U.S. House - District 26

Michael Burgess (i), GOP

U.S. House - District 27

Michael Cloud (i), GOP

U.S. House - District 28

Henry Cuellar (i), Dem

U.S. House - District 29

Sylvia Garcia (i), Dem

U.S. House - District 30

Eddie Johnson (i), Dem

U.S. House - District 31

John Carter (i), GOP

U.S. House - District 32

Colin Allred (i), Dem

U.S. House - District 33

Marc Veasey (i), Dem

U.S. House - District 34

Filemon Vela (i), Dem

U.S. House - District 35

Lloyd Doggett (i), Dem

U.S. House - District 36

Brian Babin (i), GOP

Supreme Court - Chief Justice

Nathan Hecht (i), GOP

Supreme Court - Place 6 - unexpired

Jane Bland (i), GOP

State Board of Education - District 8

Audrey Young, GOP

State Board of Education - District 9

Keven Ellis (i), GOP

State Board of Education - District 10

Tom Maynard (i), GOP

State Board of Education - District 14

Sue Melton-Malone (i), GOP

State Board of Education - District 15

Jay Johnson, GOP

State Senate - District 1

Bryan Hughes (i), GOP

State Senate - District 4

Brandon Creighton (i), GOP

State Senate - District 6

Carol Alvarado (i), Dem

State Senate - District 11

Larry Taylor (i), GOP

State Senate - District 12

Jane Nelson (i), GOP

State Senate - District 13

Borris Miles (i), Dem

State Senate - District 18

Lois Kolkhorst (i), GOP

State Senate - District 20

Juan Hinojosa (i), Dem

State Senate - District 21

Judith Zaffirini (i), Dem

State Senate - District 22

Brian Birdwell (i), GOP

State Senate - District 24

Dawn Buckingham (i), GOP

State Senate - District 26

Jose Menendez (i), Dem

State Senate - District 27

Eddie Lucio Jr (i), Dem

State Senate - District 28

Charles Perry (i), GOP

State Senate - District 29

Cesar Blanco, Dem

State House - District 1

Gary VanDeaver (i), GOP

State House - District 3

Cecil Bell (i), GOP

State House - District 4

Keith Bell (i), GOP

State House - District 5

Cole Hefner (i), GOP

State House - District 6

Matt Schaefer (i), GOP

State House - District 7

Jay Dean (i), GOP

State House - District 8

Cody Harris (i), GOP

State House - District 9

Chris Paddie (i), GOP

State House - District 10

Jake Ellzey, GOP

State House - District 11

Travis Clardy (i), GOP

State House - District 12

Kyle Kacal (i), GOP

State House - District 13

Ben Leman (i), GOP

State House - District 14

John Raney (i), GOP

State House - District 15

Steve Toth (i), GOP

State House - District 16

Will Metcalf (i), GOP

State House - District 17

John Cyrier (i), GOP

State House - District 18

Ernest Bailes (i), GOP

State House - District 19

James White (i), GOP

State House - District 20

Terry Wilson (i), GOP

State House - District 21

Dade Phelan (i), GOP

State House - District 22

Joe Deshotel (i), Dem

State House - District 23

Mayes Middleton (i), GOP

State House - District 24

Greg Bonnen (i), GOP

State House - District 25

Cody Vasut, GOP

State House - District 27

Ron Reynolds (i), Dem

State House - District 28

Gary Gates (i), GOP

State House - District 29

Ed Thompson (i), GOP

State House - District 30

Geanie Morrison (i), GOP

State House - District 31

Ryan Guillen (i), Dem

State House - District 32

Todd Hunter (i), GOP

State House - District 33

Justin Holland (i), GOP

State House - District 34

Abel Herrero (i), Dem

State House - District 35

Oscar Longoria (i), Dem

State House - District 36

Sergio Munoz (i), Dem

State House - District 37

Alex Dominguez (i), Dem

State House - District 38

Eddie Lucio III (i), Dem

State House - District 39

Armando Martinez (i), Dem

State House - District 40

Terry Canales (i), Dem

State House - District 41

Bobby Guerra (i), Dem

State House - District 42

Richard Raymond (i), Dem

State House - District 43

J. M. Lozano (i), GOP

State House - District 44

John Kuempel (i), GOP

State House - District 46

Sheryl Cole (i), Dem

State House - District 48

Donna Howard (i), Dem

State House - District 49

Gina Hinojosa (i), Dem

State House - District 50

Celia Israel (i), Dem

State House - District 51

Eddie Rodriguez (i), Dem

State House - District 53

Andrew Murr (i), GOP

State House - District 55

Hugh Shine (i), GOP

State House - District 56

Charles Anderson (i), GOP

State House - District 57

Trent Ashby (i), GOP

State House - District 58

DeWayne Burns (i), GOP

State House - District 59

Shelby Slawson, GOP

State House - District 60

Glenn Rogers, GOP

State House - District 61

Phil King (i), GOP

State House - District 62

Reggie Smith (i), GOP

State House - District 63

Tan Parker (i), GOP

State House - District 67

Jeff Leach (i), GOP

State House - District 68

Drew Springer (i), GOP

State House - District 69

James Frank (i), GOP

State House - District 70

Scott Sanford (i), GOP

State House - District 71

Stan Lambert (i), GOP

State House - District 72

Drew Darby (i), GOP

State House - District 73

Kyle Biedermann (i), GOP

State House - District 75

Mary Gonzalez (i), Dem

State House - District 76

Claudia Perez, Dem

State House - District 77

Evelina Ortega (i), Dem

State House - District 78

Joe Moody (i), Dem

State House - District 79

Art Fierro (i), Dem

State House - District 80

Tracy King (i), Dem

State House - District 81

Brooks Landgraf (i), GOP

State House - District 82

Tom Craddick (i), GOP

State House - District 83

Dustin Burrows (i), GOP

State House - District 84

John Frullo (i), GOP

State House - District 85

Phil Stephenson (i), GOP

State House - District 86

John Smithee (i), GOP

State House - District 87

Four Price (i), GOP

State House - District 88

Ken King (i), GOP

State House - District 89

Candy Noble (i), GOP

State House - District 91

Stephanie Klick (i), GOP

State House - District 95

Nicole Collier (i), Dem

State House - District 96

David Cook, GOP

State House - District 98

Giovanni Capriglione (i), GOP

State House - District 99

Charlie Geren (i), GOP

State House - District 100

Jasmine Crockett, Dem

State House - District 101

Chris Turner (i), Dem

State House - District 102

Ana-Maria Ramos (i), Dem

State House - District 103

Rafael Anchia (i), Dem

State House - District 104

Jessica Gonzalez (i), Dem

State House - District 105

Terry Meza (i), Dem

State House - District 106

Jared Patterson (i), GOP

State House - District 107

Victoria Neave (i), Dem

State House - District 109

Carl Sherman (i), Dem

State House - District 110

Toni Rose (i), Dem

State House - District 111

Yvonne Davis (i), Dem

State House - District 114

John Turner (i), Dem

State House - District 115

Julie Johnson (i), Dem

State House - District 116

Trey Fischer (i), Dem

State House - District 117

Philip Cortez (i), Dem

State House - District 118

Leo Pacheco (i), Dem

State House - District 119

Elizabeth Campos, Dem

State House - District 120

Barbara Gervin-Hawkins (i), Dem

State House - District 122

Lyle Larson (i), GOP

State House - District 123

Diego Bernal (i), Dem

State House - District 124

Ina Minjarez (i), Dem

State House - District 125

Ray Lopez (i), Dem

State House - District 127

Dan Huberty (i), GOP

State House - District 128

Briscoe Cain (i), GOP

State House - District 129

Dennis Paul (i), GOP

State House - District 130

Tom Oliverson (i), GOP

State House - District 131

Alma Allen (i), Dem

State House - District 133

Jim Murphy (i), GOP

State House - District 137

Gene Wu (i), Dem

State House - District 139

Jarvis Johnson (i), Dem

State House - District 140

Armando Walle (i), Dem

State House - District 141

Senfronia Thompson (i), Dem

State House - District 142

Harold Dutton (i), Dem

State House - District 143

Ana Hernandez (i), Dem

State House - District 145

Christina Morales (i), Dem

State House - District 146

Shawn Thierry (i), Dem

State House - District 147

Garnet Coleman (i), Dem

State House - District 148

Luis LaRotta, GOP

State House - District 149

Hubert Vo (i), Dem

State House - District 150

Valoree Swanson (i), GOP