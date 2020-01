St. Mary School announces first semester honor roll

The following students were named to the first semester honor roll at St. Mary School Milford.

High honors

Grade 8 — Andrew Benjamin, Molly Ciuci, Aida Ehlers, Fayrose Hussain, Alexi Paranal, Maya Pinto, Atiana Tandon, Margaret Wetmore & Amanda Zurolo.

Grade 7 — Lily Baird, Gabriella Grande, Caden Piselli & Alyssa Zinker.

Honors

Grade 8 — Joshua Aspden, Chase Bryant, Danielle D’Avignon, Christopher DeProfio, Griffin Fisher, Chloe Franke, Christopher Harry, Daniel Kron, Taylor LaFountain, Max Lula, Claire Moulton, Derek Rainey, Michael Roney, Gabriela Santiago, Matthew Savo, Abigail Savoie, Peter Swanson, Tim Swanson, Will Swanson, Andrew Tkacs & Leni Wisniewski.

Grade 7 — Sara Andreesen, Ava Bottino, Faith Doyle, Jackson Doyle, Isabella Eyler, Suixan Gonzalez, Charlotte LaVecchia, Jackson LaVecchia, Jack McInnis, Aubrie Nichols, Tyler Nicholenko, Mackenzie Pelosi, Kaleigh Richards, Mackenzie Richards, Tatum Santos, Megan Vella, Bridget Vitti, Audrey Voges, Madelyn Wolfe & Bohdan Zazulak-Collins.

Grade 6 — Layla Alogna, Ava Aspden, Robert Baird, Reese Caterbone, Katelyn Coleman, Kaitlyn Dzialo, George Ganim, Molly Gunning, Addison Harry, Clare Hayes, Bianca Maciel, Hannah Newman, Eli Ssenyange & Josh Tandon.