Matt Kennedy/AP

“Spider-Man: No Way Home” fue la película más taquillera en las salas de cine de Norteamérica este fin de semana y no solo eso: tuvo el tercer mejor estreno de toda la historia, después de “Avengers: Endgame” y “Avengers: Infinity War”.

“Spider-Man: No Way Home”, de Sony y Marvel, acumuló 253 millones de dólares en 4.325 locales en Norteamérica, según estimados del estudio el domingo.