Sondeo: Jóvenes de EEUU están motivados para el cambio

WASHINGTON (AP) — Sebastian Garcia tiene muchos motivos para mirar al futuro con pesimismo.

Después de que su familia inmigró desde México, creció en una granja en el noroeste de Texas, donde dice que no hay muchos insultos racistas que no haya oído. Cuando el joven, ahora de 24 años, se graduó de la universidad, decidió convertirse en educador. Pero los primeros años de su carrera como docente se vieron trastocados por la pandemia del coronavirus, que obligó a cerrar su distrito escolar durante meses.

Entre tanto, Garcia y sus iguales han tenido que lidiar con las peores condiciones económicas desde la Gran Depresión, lastrados por préstamos de estudios que han dejado fuera de su alcance viviendas asequibles y atención médica.

Pese a los desafíos de lo que Garcia describe como una búsqueda constante del Sueño Americano, dijo confiar en que vendrán tiempos mejores. Forma parte de una tendencia más amplia entre estadounidenses millennials y de la Generación Z, que se muestran más optimistas de cara al futuro y sobre su capacidad de producir cambios que sus mayores, según un nuevo sondeo de MTV y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El sondeo midió la actidud entre estadounidenses de la Generación Z entre 13 y 24 años, así como millennials entre 25 y 40 y miembros de la Generación X de 41 a 56 años.

“Sé que mientras haya personas dispuestas a trabajar duro y seguir adelante en los tiempos difíciles, se puede perseverar”, dijo Garcia. “Mi familia y yo somos prueba de ello”.

El 66% de los miembros de la Generación Z y el 63% de los millennials encuestados en Estados Unidos creen que su generación está motivada para hacer cambios, en comparación con el 56% de los estadounidenses de la Generación X. También son más propensos que la Generación X a creer que pueden tener un impacto en lo que hace el gobierno, con un 44% de miembros de la Generación Z y un 42% de millennials que creen que pueden influir al menos de forma moderada, en comparación con apenas el 31% de la Generación X.

Para Jonathan Belden, de 29 años, ser optimista sobre el futuro y el potencial de un cambio positivo es necesario como padre de cinco hijos.

“Pese a los desafíos, en muchos aspectos, Estados Unidos es el único lugar donde tenemos tantas oportunidades sin trabas”, dijo Belden, que vive en Nuevo México. “Y quiero que mis hijos crezcan en un lugar donde puedan tener éxito en cualquier cosa que hagan”.

Aunque los miembros de esas tres generaciones tienen opiniones dispares sobre el estado del país y el futuro, el sondeo muestra que la Generación Z y los millennials no son tan negativos sobre el mundo que enfrentan.

Pese al hecho de que los millennials, algunos de los cuales están entrando en la mediana edad, están alcanzando hitos como el matrimonio, la paternidad y poseer una casa con más edad que generaciones anteriores, cerca de la mitad de ellos dijeron que su nivel de vida era mejor que el de sus padres a su edad. En cuando a la Generación Z, en torno a la mitad creía que su nivel de vida era mejor que el de sus padres, y apenas un cuarto creía que era peor.

Además, en torno a la mitad de los jóvenes dijeron que el mundo que enfrentan es peor que el de otras generaciones, en comparación con 6 de cada 10 miembros de la Generación X.

Además de menos pesimismo y motivación para producir cambios, muchos millennials y miembros de la Generación Z apostaban por políticas progresistas para corregir desigualdades de raza, clase y género.

En torno a la mitad de ellos se mostraron a favor de un ingreso básico universal, mientras que aproximadamente un cuarto se oponía. Entre los miembros de la Generación X, en torno a un tercio estaba a favor y aproximadamente los mismos se posicionaron en contra.

En torno a uno de cada 3 menores de 40 respaldaba reducir el presupuesto de las fuerzas de seguridad, mientras que unos 4 de cada 10 se oponían. La oposición era mucho mayor entre los mayores de 40, con un 56% en contra.

Y si bien había pocos miembros de las tres generación en contra de prohibir la discriminación laboral por identidad de género, millennials y menores de 24 eran más propensos a respaldar esas políticas.

Pese a las divisiones claras en política, millennials y miembros de la Generación Z eran más optimistas que la Generación X en que los estadounidenses pueden unirse y resolver sus diferencias políticas (45% y 41%, en comparación con un 33%).

“Donde más esperanza encuentro es cuando hablo con gente y encontramos terreno común”, dijo Belden. “Cuando eso ocurre, aunque haya diferencias, me ayuda a pensar que hay bondad en la gente y que no se está yendo todo al infierno”.

Garcia se mostró de acuerdo, y señaló que en los últimos años han sido duros, “sé que en algún momento, un día, quizá no hoy, quizá no el año que viene, en algún momento lo superaremos”.

___

El sondeo de AP-NORC sobre 3.764 adolescentes entre 13 y 17 años y adultos entre 18 y 56 se realizó entre el 1 y el 19 de septiembre utilizando una muestra combinada de entrevistas del Panel AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense, y entrevistas de grupos voluntarios a través de internet. El margen error de la muestra para todos los encuestados es de más-menos 3,3 puntos porcentuales. La muestra de AmeriSpeak se selecciona de forma aleatoria según métodos basados en direcciones postales, y los encuestados fueron entrevistados más tarde por internet o por teléfono.