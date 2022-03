Sondeo AP revela miedo en Estados Unidos a guerra nuclear

Mary Altaffer/AP

WASHINGTON (AP) — La guerra de Rusia en Ucrania ha hecho que la mayoría de los estadounidenses estén al menos algo preocupados de que Estados Unidos se vea arrastrado directamente al conflicto y pueda ser blanco de armas nucleares. El nivel de ansiedad reflejado en un nuevo sondeo recuerda a la era de la Guerra Fría.

Cerca de la mita de los estadounidenses dicen estar muy preocupados porque Rusia pueda atacar directamente a Estados Unidos con armas nucleares, y otros 3 de cada 10 dicen estar algo preocupados por eso, según un nuevo sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, colocó las fuerzas nucleares de us país en alerta poco después de la invasión del 24 de febrero.