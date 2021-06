Royal Caribbean aplaza salida de crucero desde EEUU

MIAMI (AP) — Royal Caribbean International aplazará por casi un mes una de las primeras salidas de sus cruceros desde Estados Unidos, una de las más esperadas luego de que estuvieron suspendidas durante meses por la pandemia, porque ocho tripulantes del buque dieron positivo de COVID-19, informó el miércoles el director general de la compañía.

El flamante Odyssey of the Seas iba a salir el 3 de julio de Fort Lauderdale, Florida, pero el comienzo de la travesía fue aplazado ahora al 31 de julio. El director general de Royal Caribbean International, Michael Bayley, dijo el martes por la noche en Facebook que la decisión se tomó “por exceso de cautela” y añadió que la compañía también iba a aplazar un crucero de simulación programado para finales de junio.

“Aunque es decepcionante, es la decisión apropiada por la salud y el bienestar de nuestros tripulantes y nuestros huéspedes”, afirmó.

Bayley precisó que los 1.400 tripulantes del Odyssey of the Seas fueron vacunados, pero que no habían pasado las dos semanas para que sus cuerpos crearan protección contra el virus. Seis de los tripulantes que dieron positivo no tienen síntomas y los otros dos se enfermaron ligeramente, dijo. Añadió que la compañía puso en cuarentena a todos los tripulantes por 14 días y que continuaría las pruebas de rutina.

La portavoz Lyan Sierra-Caro dijo que el viaje de ensayo, con pasajeros voluntarios y planeado para finales de este mes, ayudaría a la línea de cruceros a satisfacer los requerimientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos antes de reanudar viajes pagados. Los CDC no han aprobado aún el viaje de prueba, dijo la vocera.

El debut del Odyssey of the Seas era muy esperado como parte del regreso a operaciones de las líneas de crucero, luego de más de 15 meses de no zarpar de Estados Unidos debido a la pandemia. El Celebrity Edge, también de la flotilla de Royal Caribbean Group, va a zarpar el 26 de junio.