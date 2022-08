Reportes: Israel lanzó misil que mató a 5 niños en Gaza

JABALIA, Franja de Gaza (AP) — Un grupo palestino de derechos humanos y un periódico israelí reportaron el martes que una explosión en un cementerio que mató a cinco niños palestinos durante el último conflicto en Gaza fue causada por un bombardeo israelí y no por un cohete palestino errante.

Fue una de varias explosiones durante los combates que no tuvo las características de un ataque con un F-16 o un dron israelí, y que las fuerzas armadas de Israel dijeron que pudo haber sido causada por cohetes perdidos disparados por el grupo palestino Yihad Islámica.

Los cinco niños, de entre 4 y 16 años, se habían reunido en el cementerio local, uno de los pocos espacios abiertos en el atestado campo de refugiados de Jabalia, el 7 de agosto, horas antes de que entrara en vigor un cese del fuego auspiciado por Egipto que puso fin a tres días de choques violentos.

Los residentes dijeron que un proyectil cayó del aire y estalló en el cementerio. Cuando The Associated Press acudió al sitio, no vio ninguno de los indicios usuales de un bombardeo con un F-16 o un dron, lo que aumentó las sospechas de que el estallido había sido causado por un cohete errante. Tanto las fuerzas armadas israelíes como grupos palestinos de derechos humanos dijeron entonces que estaban investigando la explosión.

El martes, el Centro Palestino para los Derechos Humanos, con sede en Gaza, dijo que su investigación de la metralla y de otras pruebas le llevó a concluir que la explosión fue causada por un bombardeo israelí.

“Fue un misil disparado por un avión israelí”, afirmó Raji Sourani, director del grupo palestino, al mostrar fotos de lo que dijo era un fragmento que llevaba el número de serie del cohete.

Por su parte, el diario israelí Haaretz, citando a funcionarios de defensa de Israel no identificados, reportó que la investigación había concluido que los cinco niños murieron por un ataque aéreo israelí.

A una pregunta sobre el artículo de Haaretz, las fuerzas armadas israelíes dijeron que seguían investigando el incidente. Añadieron que, durante los choques, había atacado la infraestructura de extremistas y que hizo “todos los esfuerzos posibles para minimizar los daños a civiles y la propiedad civil”.