WASHINGTON (AP) — Un anteproyecto de opinión que circuló hace pocos meses entre jueces de la Corte Suprema deja entrever que la mayoría de ellos estaba a favor de anular el fallo del caso Roe contra Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, según un reporte publicado por Politico el lunes.

Se desconoce si el borrador representa la última palabra del tribunal en este asunto.

The Associated Press no pudo confirmar por el momento la autenticidad del borrador que publicó Politico, el cual, en caso de verificarse, sería una sorprendente revelación sobre el proceso confidencial de deliberación del máximo tribunal, particularmente antes de que un caso quede decidido formalmente.

Politico publicó lo que describió como “el primer borrador” de la “opinión de la corte” sobre el caso que impugna la prohibición de Mississippi al aborto luego de 15 semanas de gestación, un caso conocido como Dobbs contra la Organización de la Salud de las Mujeres de Jackson.

La Corte Suprema aún no emite un fallo en el caso, y se sabe que las opiniones —incluso los votos de los jueces— cambian durante el proceso. El tribunal tiene previsto decidir el caso antes de que expire el plazo a finales de junio o principios de julio.

El anteproyecto está firmado por el juez Samuel Alito, miembro de la mayoría conservadora del tribunal en proporción 6-3. Alito fue nominado por el expresidente George W. Bush.

“Roe estuvo notablemente mal desde el principio”, asegura el anteproyecto de opinión.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, añade en referencia al caso de 1992 de Planned Parenthood contra Casey que ratificó el fallo del caso Roe sobre un derecho constitucional a los servicios de aborto, pero que permitía a los estados establecer ciertas limitantes a la práctica. “Es momento de prestar atención a la Constitución y regresar el tema del aborto a los representantes de elección popular”.

En términos prácticos, el anteproyecto de opinión afirma que no existe un derecho constitucional a los servicios de aborto, y permitiría a cada estado regular de manera más estricta el procedimiento o prohibirlo por completo.

Politico sólo indicó que recibió “una copia del borrador de opinión de una persona al tanto de los procedimientos de la corte en el caso de Mississippi, junto con otros detalles que respaldan la autenticidad del documento”.