LA PAZ, Bolivia (AP) — El patio de una cárcel al sur de La Paz se convirtió el martes en una pasarela.

Privadas de libertad desfilaron sobre una alfombra roja luciendo las prendas de lana y de hilo que ellas mismas confeccionaron en la cárcel de mujeres de Obrajes, al sur de La Paz, en un evento desarrollado como parte de las actividades en conmemoración del Día de la Mujer Boliviana.

Más de 15 reclusas tomaron parte en el desfile, que fue visto por un grupo de otras internas. Las presidiarias esperan poder vender sus creaciones con el objetivo de ganar algo de dinero para ayudar a sus familias.

En la prisión las internas confeccionan tejidos y llaveros, y realizan trabajos de albañilería.

Una de ellas es María Teresa Pérez, quien cumple una condena de ocho años por un delito que prefiere no recordar, según dijo a The Associated Press.

“Hacen de todo para mandar a sus hijos y eso es una ayuda muy grande para todas nosotras”, señaló Pérez, de 36 años.

Su compañera Gisela Gutiérrez explicó que también buscan demostrar que las mujeres privadas de libertad pueden “superarse cada día”. Ambas coincidieron en que tejer les ayuda a estar ocupadas y a olvidar el encierro.

Para el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, la actividad es una muestra que “desde la privación de la libertad no hay imposibles”.

“Desde la privación de libertad pueden ayudar en la educación, en la alimentación de sus hijos... esforzándose en la parte productiva y empoderándose”, expresó.

En el país andino se celebra el Día de la Mujer Boliviana en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio, una destacada poeta, escritora, maestra y luchadora por los derechos de la mujer.