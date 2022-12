Putin: armas nucleares son medio de disuasión en Ucrania

KIEV (AP) — El presidente ruso Vladimir Putin sostuvo el miércoles que la anexión de territorios ucranianos es un gran logro y que las armas nucleares de su país sirven de herramienta de disuasión en la guerra que el Kremlin llama la “operación militar especial”.

En declaraciones al Consejo de Derechos Humanos de la presidencia, Putin dijo que la ocupación de tierras es “un resultado significativo para Rusia”, y que el “Mar de Azov se ha convertido en el mar interior de Rusia”. Añadió que “Pedro el Grande luchó para tener acceso al Mar de Azov”.

Rusia se apoderó de amplias franjas del sur de Ucrania en los primeros días de la invasión y tomó el estratégico puerto de Mariúpol sobre el Mar de Azov tras un asedio de casi tres meses. A fines de setiembre, anexó ilegalmente cuatro regiones ucranianas: Jersón y Zaporiyia en el sur y Donetsk y Luhansk en el este.

Cuando un miembro del Consejo de Derechos Humanos le pidió que prometiera que Rusia no sería la primera en usar armas nucleares, Putin dijo que Rusia no podría usar esas armas en absoluto si prometiera no ser la primera y entonces sufriera un ataque nuclear.

“Si no las usa primero en circunstancia alguna, significa que no será la segunda en usarlas porque la posibilidad de usarlas en caso de un ataque nuclear a nuestro territorio se vería fuertemente limitado”, dijo Putin.

El mandatario ruso, que ha dicho reiteradamente que está dispuesto a usar “todos los medios disponibles” para proteger el territorio nacional, incluidas las zonas anexadas de Ucrania, rechazó la crítica occidental de que tales declaraciones equivalen a amenazas nucleares.

“No estamos locos. Tenemos plena conciencia de lo que son las armas nucleares”, dijo Putin. “Las tenemos y son más avanzadas y de última generación que las de cualquier otra potencia nuclear”.

Sostuvo que hablar del arsenal nuclear no es “un factor que provoca una escalada de conflictos, sino un factor de disuasión”.