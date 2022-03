LONDRES (AP) — Un legislador del gobernante Partido Conservador de Gran Bretaña fue elogiado ampliamente tras revelar que es transgénero, convirtiéndose en el primer parlamentario en hacerlo.

Jamie Wallis dijo el miércoles: “Soy trans. O, para ser más preciso, quiero serlo”.

“Se me ha diagnosticado disforia de género y me he sentido así desde que era muy pequeño”, dijo Wallis, de 37 años, en una nota de prensa.

“Nunca he vivido mi verdad y no estoy seguro de cómo”, añadió Wallis, que dijo que continuaría usando los pronombres masculinos por ahora. “Quizás empieza con decirle a todo el mundo”.

Wallis, que representa al distrito galés de Bridgen en la Cámara de los Comunes, reveló que fue sujeto a un intento de chantaje en 2020 y que el perpetrador fue encarcelado. Dijo además que sufría desorden de estrés postraumático como consecuencia de haber sido violado en 2021.

El primer ministro Boris Johnson comenzó su sesión semanal de preguntas en la cámara diciéndole a Wallis: “La Cámara le respalda y le dará el apoyo que necesita para vivir libremente como usted”. Ese respaldo fue reiterado por otros políticos, incluyendo el líder del opositor Partido Laborista Keir Starmer.

El exjefe del Tesoro, George Osborne, dijo que la reacción a la declaración “valiente” de Wallis reflejaba progreso en el Partido Conservador.

“Si un parlamentario conservador hubiese dicho esto cuando fue electo por primera vez hace 20 años habría sido acosado, no aplaudido y respaldado”, dijo Osborne en Twitter.

Pese al amplio respaldo a Wallis, los políticos británicos están divididos sobre los asuntos trans y cómo equilibrar los derechos basados en identidad de género con aquellos basados en sexo biológico.

Johnson dijo en el Parlamento la semana pasada que las personas que buscan la transición de género “deben ser tratadas con la mayor generosidad y respeto posibles”. Pero añadió que “en lo que se refiere a distinguir entre hombre y mujer, los hechos básicos de biología siguen siendo abrumadoramente importantes”.