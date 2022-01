Pistoleros de EI matan a 11 soldados en un ataque en Irak

BAGDAD (AP) — Hombres armados del grupo extremista Estado Islámico atacaron en la madrugada del viernes un cuartel del ejército en una zona montañosa al norte de Bagdad y mataron a 11 soldados mientras dormían, dijeron funcionarios de seguridad iraquíes.

Según las autoridades, el ataque ocurrió en el distrito de Al-Azim, una zona abierta al norte de Baqouba, en la provincia de Diyala. Las circunstancias del asalto no estuvieron claras de inmediato, pero dos funcionarios que hablaron con The Associated Press dijeron que los insurgentes irrumpieron en el cuartel a las 03:00 de la madrugada y dispararon a los soldados.