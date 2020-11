En esta combinación de fotografías los nominados a los Latin Grammy de izquierda a derecha J. Balvin, Residente, Karol G y Carlos Vives, quienes son de los artistas con mayores posibilidades de ganar en los Latin Grammy de acuerdo con las reporteras de espectáculos en español de The Associated Press. Los Latin Grammy se entregarán el 19 de noviembre de 2020. (Foto AP) less