ATLANTA (AP) — Un vuelo que iba de Cincinnati a Tampa fue desviado a Atlanta el viernes en la noche luego que un pasajero alterado fue visto con un cortador de cajas.

El vuelo de Frontier Airlines fue desviado al Aeropuerto Hartsfield-Jackson Atlanta donde una persona, que no fue identificada por la policía, fue detenida.

Las autoridades luego hallaron un segundo cortador de cajas entre las pertenencias del sospechoso. Nadie resultó lastimado.

Lillian Hoffman, quien estaba en ese vuelo, relató que el individuo amenazó con hacerle daño a otros con las navajas.

“Cuando fue al baño, el pasajero que estaba en la ventana me miró y me dijo, ‘Tiene un cuchillo y me dijo que iba a hacerle daño a alguien. Tenemos que hacer algo’”, contó Hoffman a la emisora WLWT-News.

“Así que fui a donde estaban los asistentes de vuelo al frente del avión y les dije que hay un tipo que tiene un cortador de cajas y está amenazando con hacerle daño a la gente”, agregó.

Tras el aterrizaje de emergencia y la detención del individuo, la aerolínea desembarcó a los demás pasajeros y canceló el vuelo.

Los cortadores de cajas están prohibidos en los aviones. No quedaba claro cómo el sujeto logró introducir esa herramienta en el avión. En un comunicado, la Administración de Seguridad en el Transporte dijo que ha abierto una investigación del caso .