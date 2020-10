Partidarios de Trump en sintonía con su mensaje del COVID-19

El presidente Donald Trump de pie en un balcón de la Casa Blanca, el lunes 5 de octubre de 2020, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

CANTON, Ohio, EE.UU. (AP) — Mientras el presidente Donald Trump infectado con coronavirus exhortaba a los estadounidenses a no tener miedo de la enfermedad que ha provocado la muerte de más de 1 millón de personas en el mundo, muchos de sus simpatizantes ya estaban en sintonía con ese mensaje.

Durante entrevistas con votantes republicanos en los mítines de Trump y en las oficinas de su campaña, pocas personas veían la enfermedad del presidente como una historia con moraleja. Ninguno dijo que cambiaría su opinión sobre las mascarillas o las medidas de distanciamiento social, y muchos expresaron confianza en que la enfermedad era menos peligrosa de lo que se decía.

En Ohio, un grupo de “Mujeres por Trump” se reunió en un espacio cerrado para rezar por la recuperación del presidente, y muchas de las asistentes no portaban mascarillas ni guardaron una sana distancia. En Nevada, un empresario de Reno dijo que la amenaza de la pandemia se había “exagerado”. Cerca de allí, otro simpatizante de Trump hizo a un lado cualquier inquietud sobre haber asistido a un evento de campaña de Trump la semana pasada, en medio de una multitud que no portó mascarillas.

“Creo que la mayoría de nosotros ya nos dimos cuenta de que, en algún momento, vamos a contraerlo y vamos a tener que lidiar con él de todas formas”, dijo el lunes Ken Gray, comisionado de condado en la ciudad de Sparks, Nevada, poco antes de que el presidente regresara a la Casa Blanca después de tres días de ser atendido por COVID-19 en el Centro Médico Militar Walter Reed.

El mensaje de “no tengan miedo” de Trump resulta molesto para los expertos en salud pública, quienes señalaron que las medidas básicas de prevención sí funcionan para contener la propagación del letal virus. También enfada a los familiares de las personas que han fallecido a causa de la enfermedad. Pero para muchos simpatizantes de Trump, el presidente simplemente está adoptando la actitud que ellos esperaban, y ellos mismos reflejan, cuando se trata de la pandemia.

Consideran que la infección de Trump era prácticamente inevitable. Algunos estaban sorprendidos de que pasara tanto tiempo antes de que se contagiara.

“Es octubre y apenas lo contrajo”, comentó Taylor Adams, de 18 años, en la reunión de mujeres en Ohio. Adams incluso elogió al mandatario por no contraer la enfermedad antes. “Creo que definitivamente va a salir adelante. Pero no me sorprende que al final se haya contagiado".

Price informó desde Las Vegas. Los periodistas de The Associated Press Meg Kinnard en Columbia, Carolina del Sur, Scott Sonner en Reno, Nevada, y Sam Metz en Carson City, Nevada, contribuyó a este despacho.