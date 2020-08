Panamá propone vuelos humanitarios a migrantes haitianos

PANAMÁ (AP) — Panamá propuso gestionar vuelos humanitarios de retorno a su país a los migrantes haitianos confinados en campamentos en la frontera con Colombia, en medio del creciente malestar de los extranjeros que piden que se los deje seguir su tránsito hacia Norteamérica.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, dijo a la prensa que esa es una de las opciones que se les ha planteado a los haitianos, además de la promesa de mejorar la atención en alimentación y salud en los campamentos de la provincia del Darién, adonde quedaron varados debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Panamá los puede repatriar a través de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones). Con coordinación con Haití lo podemos hacer", señaló Pino. The Associated Press pidió un comentario por correo a una oficial de la OIM en Panamá que no fue respondido de inmediato.

Tampoco se pudo conocer de momento la respuesta de los haitianos, quienes han insistido que buscan a como dé lugar llegar hasta Estados Unidos. La mayoría son familias que salieron de su país tras el devastador terremoto de 2010 con el fin de trabajar en Brasil y Chile. Posteriormente, con el dinero que lograron ahorrar, se lanzaron a viajar por tierra desde Sudamérica, incluido el peligroso cruce de la porosa frontera entre Colombia y Panamá.

El fin de semana un grupo de migrantes presuntamente haitianos incendió al menos una carpa en uno de los campamentos en Darién y atacó un automóvil en un incidente que causó lesiones a algunos efectivos de seguridad, informó la Fiscalía Regional de Darién.

A mediados de julio decenas de haitianos destrozaron un albergue en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, para exigir que se les diese respuesta a su situación. Varios de los manifestantes estaban enfermos con COVID-19, según las autoridades.

Se estima que hay más de 1.700 migrantes varados en Darién, incluidos, además de los haitianos, cubanos, africanos y asiáticos. Las autoridades han registrado decenas de casos de coronavirus en esos albergues y organismos internacionales han exigido a Panamá que se les dé un trato humanitario y de protección.