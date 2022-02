Oposición en Venezuela hace un llamado a favor de la unidad

of

CARACAS (AP) — Los partidos de oposición en Venezuela realizaron el sábado una de sus mayores concentraciones desde la aparición de la pandemia de coronavirus e hicieron llamados a favor de la unidad para poner fin a más de dos décadas de gobiernos socialistas, aunque fueron rebasados en número por una movilización progubernamental en otra parte de la capital.

Juan Guaidó, el exlegislador que hace tres años se declaró presidente legítimo de Venezuela, exhortó a centenares de personas reunidas en Caracas, la capital, a que se unan y luchen para adelantar los comicios presidenciales antes de la votación prevista para 2024.

“Esa elección libre y justa... no llegará gratis. No será un regalo de la dictadura. No será una dádiva de quienes han secuestrado el poder”, afirmó Guaidó. “Nos comprometemos hoy a luchar, a organizar cada rincón de Venezuela”.

Pidió a los activistas de oposición que adopten “un pilar... que nos ha dado en el pasado la victoria: la unidad”.

Al discurso de Guaidó le siguió una breve marcha de miembros de diversos partidos de oposición, algunos de los cuales acudieron desde ciudades distantes.

Los activistas agitaron banderas de sus partidos y algunos portaron una pancarta con nombres de personas que han perdido la vida durante protestas en la última década.

Aunque quizá sea una de las concentraciones más grandes de su tipo en dos años, fue menor a la movilización organizada por el gobierno con motivo del Día de la Juventud en otra parte de la ciudad, y mucho más chica que las manifestaciones de apoyo a Guaidó de principios de 2019 cuando, como jefe del Congreso controlado por la oposición, dijo que la reelección de Maduro había sido ilegítima y se declaró presidente interino.

Su gobierno paralelo fue reconocido por docenas de países, entre ellos Estados Unidos.

Sin embargo, el entusiasmo y apoyo que tuvo hace tres años ha disminuido considerablemente tanto en el exterior como el interior, debido en parte a que la pandemia ha impedido a la gente organizarse y efectuar protestas, y también debido a la percepción de que los intentos para poner fin al Chavismo, el movimiento creado por el hoy fallecido presidente Hugo Chávez, han sido ineficaces.

Asimismo, el gobierno ha cerrado o asumido el control de la mayoría de los medios noticiosos independientes o de oposición y ha prohibido, encarcelado o cooptado a diversos dirigentes y partidos importantes de la oposición para proyectarse ante los electores que no tienen una participación activa en la política.

Ahora, la oposición se ha revitalizado después de sorprender al partido en el poder al arrebatarle la gobernación del estado noroccidental de Barinas, donde la familia Chávez había gobernado durante más de dos décadas.

La victoria de enero se dio incluso después que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela descalificara de manera retroactiva al candidato opositor cuando encabezaba el escrutinio de la votación realizada en noviembre, obligando a una repetición del proceso, y vetara a varios candidatos sustitutos.

Muchos, entre ellos Guaidó, atribuyó la victoria a la capacidad del bloque de unirse en torno a un candidato único después de perder varias contiendas electorales en que los partidos de oposición estuvieron divididos.

“Esa es la diferencia. Lo considero la punta de lanza en esto que nos toca a nosotros enfrentar este año y los venideros”, dijo Norma Bastardo, directora de una escuela y dirigente regional del partido conservador COPEI. “Marcó la pauta”.

Bastardo, que acudió desde el estado nororiental de Anzoátegui, señaló que le gustaría la realización de elecciones primarias para escoger al candidato opositor.

Venezuela ha estado inmersa durante años en una grave crisis política, social y económica que los detractores atribuyen tanto a una baja en los precios del petróleo en la última década como a una mala gestión de los gobiernos socialistas. El gobierno responsabiliza de la situación principalmente a las sanciones económicas de Estados Unidos.

Millones de personas han caído en la pobreza al tiempo que el salario mínimo se ha reducido a un equivalente de dos dólares, debido a lo cual numerosas personas se han visto obligadas a emigrar. Naciones Unidas asegura que más de seis millones de venezolanos han dejado su país en los últimos años, más de 10% de la población.

Guaidó reiteró el sábado el llamado a negociaciones con el gobierno para concretar la realización de elecciones libres y justas, y haya garantías de que se respetarán los resultados. En octubre, el gobierno se retiró de las conversaciones más recientes después que un aliado de Maduro fuera extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos acusado de lavado de dinero.