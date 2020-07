Ohio: destituyen a líder de legislatura, acusado de sobornos

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — La cámara baja de la legislatura de Ohio destituyó el jueves a su líder, un republicano, quien ha sido acusado en un escándalo de sobornos por 60 millones de dólares, en una votación histórica, unánime y bipartidista.

El representante Larry Householder es el primer líder de la Cámara de Representantes de Ohio en ser destituido, según Ohio History Connection. Por ahora, sin embargo, seguirá ocupando su escaño en la legislatura dominada por republicanos.

Colegas de Householder enfatizaron que éste debe recibir la presunción de inocencia, pero admitieron que “ha perdido la confianza de sus colegas y de la ciudadanía”, por lo que no podía ejercer eficazmente sus funciones.

“Esto es lo más importante que hemos hecho hoy”, declaró el representante republicano Bob Cupp, quien junto con otro colega, Jim Butler, es uno de los mencionados para reemplazar a Householder.

“No cabe duda de que la gente se siente traicionada, usada, y que esto ha sido una mancha para la cámara y la gente quiere un nuevo comienzo”, añadió.

Householder, junto con cuatro socios, fue acusado en un expediente federal del 21 de julio de recibir sobornos a cambio de votar a favor de una resolución para rescatar económicamente a dos plantas nucleares de la empresa FirstEnergy. Householder fue uno de los principales promotores de la resolución, que designó más de 150 millones de dólares al año hasta 2026 a las plantas nucleares, ubicadas cerca de Cleveland y Toledo.

Householder había ignorado los pedidos de renuncia, hechos por legisladores de ambos partidos. La decisión sobre cuándo fijar una fecha para la votación sobre el nuevo titular de la cámara será tomada en breve por el representante Anthony DeVitis.

Otros tres posibles candidatos para la jefatura —los representantes Rick Carfagna, Tim Ginter y Craig Riedel— se retiraron el miércoles de la contienda y anunciaron su respaldo a Cupp.

Los acusados en la trama de sobornos son Householder, su asesor Jeffrey Longstreth, el expresidente del Partido Republicano de Ohio Matt Borges y los cabilderos Neil Clark y Juan Cespedes. Cada uno podría ser sentenciado a 20 años de cárcel si son hallados culpables.

Un jurado federal investigador indició a los cinco el jueves, acusándolos de actividades corruptas.

“El dinero oscuro es terreno fértil para la corrupción y esta investigación continuará”, declaró el fiscal federal David DeVillers, en referencia a donaciones de campaña que no requieren difusión de su procedencia.

El periodista de The Associated Press Andrew Welsh-Huggins contribuyó a este despacho desde Columbus, Ohio. Farnoush Amiri es parte de un proyecto de asociación entre The Associated Press y Report for America. Report for America es un programa sin fines de lucro que asigna a periodistas a diversos medios de prensa para reportar sobre temas poco explicados.