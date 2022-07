Ohio: Video muestra cómo la policía tiroteó a hombre negro

AKRON, Ohio, EE.UU. (AP) — Un hombre negro estaba desarmado cuando la policía de Akron le persiguió a pie y le mató en una lluvia de balas, aunque los agentes creían que les había disparado antes desde un vehículo y temían que se estuviera preparando para disparar de nuevo, según dijeron las autoridades el domingo en una conferencia de prensa.

La policía de Akron publicó un video del tiroteo de Jayland Walker, de 25 años, baleado el 27 de junio en una persecución que comenzó con un intento de parada de tráfico. El alcalde describió el suceso como “descorazonador” y pidió paciencia a la población.

No estaba claro cuántos disparos hicieron los ocho agentes implicados, pero Walker sufrió más de 60 heridas. Un abogado de la familia de Walker dijo que los agentes habían seguido disparando incluso cuando estaba en el suelo.

Los policías dieron el alto al auto de Walker en torno a las 00:30 por infracciones de tráfico no especificadas, pero el conductor ignoró su aviso y cuando llevaban menos de un minuto en una persecución se oyó un sonido de disparo desde el auto, dijo el jefe de policía de Akron, Steve Mylett. Una cámara del departamento de transportes capturó lo que parecía ser un destello procedente del vehículo. Eso hizo que dejara de ser “una parada de tráfico de rutina” y se convirtiera en “un asunto de seguridad pública”, indicó.

Las imágenes de las cámaras corporales mostraban lo que había ocurrido tras unos seis minutos de persecución. Varios agentes gritan con armas desenfundadas mientras se acercan a pie al auto que reduce su velocidad y se sube a una vereda. Una persona con máscara de esquí sale de la puerta del copiloto y corre hacia un estacionamiento. La policía le persigue unos 10 segundos antes de que los agentes le disparen desde varias direcciones, una balacera que dura 6 o 7 segundos.

Al menos un agente había intentado primero utilizar una pistola eléctrica, sin éxito, según la policía.

Mylett dijo que era difícil distinguir las acciones de Walker en el video, pero que una imagen fija parecía mostrarle “alcanzando la zona de su cadera” y otra parecía mostrarle volviéndose hacia un agente. Una tercera imagen, dijo, “captura un movimiento de su brazo hacia delante”.

En un comunicado compartido el domingo con la prensa, el sindicato local de policía dijo que los agentes pensaron que había una amenaza inmediata de daño grave y que creía que sus acciones y el número de disparos se declararía justificado según su formación y protocolo. El sindicato dijo que los agentes cooperaban con la investigación.

La policía dijo que se habían encontrado más de 60 heridas en el cuerpo de Walker, pero que hacía falta más investigación para determinar cuántas balas habían disparado los agentes y cuántas veces había sido alcanzado Walker.

Las imágenes publicadas por la policía terminaban al acabar los disparos y no mostraban lo que había ocurrido luego. Mylett dijo que los agentes habían prestado auxilio y que se oía a uno diciendo que Walker aún tenía pulso, aunque más tarde se certificó su muerte.

El jefe dijo que un agente que dispara a alguien debe estar “preparado para explicar por qué hizo lo que hizo, tiene que poder explicar qué amenazas específicas enfrentaba (...) y tiene que asumir responsabilidades”. Sin embargo, dijo que no opinaría sobre sus acciones hasta que hubieran prestado declaración.

En el asiento del auto se encontraron un arma corta, un cargador lleno y lo que parecía un anillo de boda. Más tarde se encontró un casquillo coincidente con el arma en la zona donde los agentes creían haber visto un disparo desde el vehículo.

El secretario de Justicia del estado, Dave Yost, prometió una “investigación completa, justa y experta” de la Oficina de Investigación Penal de Ohio y advirtió que “las imágenes de las cámaras corporales son sólo una visión de todo lo ocurrido”.

La policía de Akron realizaba una pesquisa interna independiente sobre si los agentes habían incumplido las normas o políticas del departamento.

Los agentes implicados en la balacera estaban suspendidos con sueldo, una práctica habitual en estos casos. Siete de ellos son blancos y uno negro, según el departamento. Trabajan en la policía de Akron desde hace entre año y medio y seis años y ninguno tiene un historial de procesos disciplinarios, quejas reiteradas o tiroteos con muertos, según el cuerpo policial.

Tras la publicación del video se produjo una manifestación pacífica en la ciudad ante el centro de justicia de Akron. El presidente de Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés), Derrick Johnson, dijo en un comunicado que la muerte de Walker no había sido autodefensa, sino “asesinato. A quemarropa”.

Policías con equipo antimotines dispararon una docena de latas de gas lacrimógeno para dispersar el domingo de madrugada a una docena de manifestantes ante el centro de justicia, según WKYC-TV.

La familia de Walker pidió que se dirimieran responsabilidades pero también paz, según sus abogados. Uno de los abogados, Bobby DiCello, describió el tiroteo policial como excesivo y poco razonable, y dijo que la policía había esposado a Walker antes de intentar prestarle primeros auxilios.

“No me explico cómo llegó de una persecución a esto”, dijo DiCello

La familia de Walker no sabe por qué huyó de la policía, dijo el abogado. Walker estaba en duelo por la muerte reciente de su prometida, pero su familia no tenía otros motivos de preocupación y el hombre no era un delincuente, añadió.

“Espero que recordemos que cuando Jayland corría por ese estacionamiento, estaba desarmado”, dijo DiCello.

El abogado dijo que no sabía si el anillo de oro encontrado junto al arma en el auto pertenecía a Walker.