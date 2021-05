FRÁNCFORT, Alemania (AP) — La recuperación económica mundial tras la pandemia del coronavirus se ha acelerado, pero avanza de manera desigual entre los países y enfrenta múltiples desafíos, siendo el más grave la falta de vacunas en los países pobres, lo que podría engendrar nuevas variantes y restricciones a la actividad económica.

Esa es la conclusión que se deriva del reporte más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), difundido el lunes.

La entidad con sede en París determinó que las medidas de rescate y estímulo económico en los países desarrollados han sido la clave para devolver al mundo al carril del crecimiento. Calculó que la producción económica mundial creerá 5,8%, comparado con la estimación de 4,8% en diciembre. Ello comparado con la contracción de 3,5% registrada el año pasado, y sería el mayor crecimiento económico mundial desde 1973.

La OCDE estima que la economía estadounidense crecerá 6,9%, comparado con el cálculo previo de 6,5%, citando la asistencia económica que ha dado el gobierno en cuanto a prestaciones por desempleo, asistencia financiera para gobiernos locales y apoyo a sectores de bajos ingresos.

Las perspectivas económicas mundiales “han mejorado notablemente en los meses recientes y el panorama luce brillante ... Sin embargo, la situación sanitaria sigue siendo sumamente incierta”, declaró la principal economista de la OCDE, Laurence Boone.

“El riesgo principal... sigue siendo el virus”, añadió.

Si bien la OCDE indicó que la mayoría de los países individuales recuperarían su crecimiento económico previo a la pandemia para fines del 2022, advirtió que “esto dista mucho de ser suficiente”.

Indicó que la economía mundial no ha logrado el nivel de crecimiento que hubiera alcanzado si no hubiese ocurrido la crisis de salud, y añadió que muchos países no verán un retorno de sus estándares de vida previos a la pandemia para fines del 2022.

Entre las amenazas a la economía mundial, según la organización, están la falta de vacunas en países pobres que no tienen los recursos para lanzar un paquete de rescate económico.

En tales países “un golpe al crecimiento económico causado por el virus es más difícil de amortiguar, resultando en un mayor aumento de la pobreza extrema” y en un mayor riesgo de una crisis financiera, señaló la OCDE.