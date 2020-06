Nuevo acuerdo con MLS deja sensación agridulce a jugadores

Associated Press (AP) — La MLS y sus jugadores acordaron en febrero un nuevo contrato colectivo que dejó a ambas partes con una sensación de triunfo, de cara a la campaña en que la liga festejaría su 25to aniversario.

“Pienso que al salir de aquella negociación en febrero, los dos lados se sentían bien”, dijo Harry Shipp, representante de los jugadores de Seattle. “Fue una sociedad productiva, que nos llevó 18 meses para idear, entendiendo lo que estaba pasado y lo que necesitaban ambas partes. Realmente trabajamos duro para encontrar coincidencias”.

Buena parte de esa concordia previa a la pandemia se ha ido. Los jugadores no tienen necesariamente sentimientos tan positivo hacia la liga ni hacia los dueños ahora.

La Asociación de Jugadores de la MLS ratificó esta semana un contrato revisado que permitirá a la liga reanudar su actividad este año con un torneo en Florida. Pero lo hizo con cierta amargura sobre las estrategias empleadas por la liga.

Específicamente, los agremiados estarían molestos por la postura de la MLS y por su amenaza de un paro patronal que habría dejado a los futbolistas sin salario ni prestaciones en plena pandemia de COVID-19.

“Estábamos abiertos. Queríamos hacer un proceso de colaboración. Queríamos hacer algo que fuera bueno para todos en una circunstancia increíblemente difícil”, dijo Jeff Larentowicz, defensa del Atlanta United y miembro de la junta directiva del sindicato. “Hacer esa amenaza sobre ellos, pidiendo colaboración y discusiones abiertas para encontrar una forma de atravesar un momento difícil no me cayó bien en absoluto. No soy un resentido y entiendo que éste es un proceso difícil, pero va a llevarme algo de tiempo superar esto”.

Larentowicz no fue el único que criticó la amenaza.

Los jugadores estaban ya preocupados por verse en la necesidad de dejar a sus familias a fin de permanecer concentrados en la Florida —quizá durante la mayor parte de julio— a fin de disputar un torneo que marcaría la reanudación de la actividad. La pandemia interrumpió la temporada cuando se habían disputado apenas dos fechas.

Y hay que añadir a la ecuación el miedo al coronavirus y las medidas que la liga tendrá que adoptar para proteger a los futbolistas durante el certamen en los terrenos de Disney.

Nick Hagglund, representante de los jugadores del FC Cincinnati, dijo a la prensa que la advertencia de paro no causó pánico pero fue tomada en serio por la gran mayoría de los jugadores.

“La amenaza de un paro da miedo, seguro”, indicó Hagglund. “A fin de cuentas, creo que hicieron que los jugadores se resistieran incluso más a esto”.

El comisionado de la MLS Don Garber reconoció que fue él quien amagó con el paro, esperando que pudiera conducir a los jugadores hacia un acuerdo. Comentó que la liga se encamina a perder 1.000 millones de dólares por el coronavirus.

“No es algo que yo haya hecho sin mucha reflexión, preocupación y entendimiento por el impacto que esto tendría en nuestros jugadores y en la negociación”, dijo Garber. “Pero fue algo que, como líder de esta liga, consideré necesario para volver al punto... en que habíamos alcanzado un acuerdo”.

El sindicato había votado el domingo a favor de los términos de un contrato, pero la liga sorprendió a muchos al modificar su postura. Los puntos de mayor controversia incluyeron los recortes salariales, una reducción en la compartición de los ingresos a partir de 2023 y una provisión que permite a cualquiera de las partes rescindir el convenio por circunstancias imprevistas, incluida una pandemia.

Los jugadores de la MLS tenían un salario promedio de 163.750 dólares en 2019, de acuerdo con el último sondeo realizado por el sindicato.

Daniel Lovitz, representante de los jugadores de Nashville, consideró estremecedor escuchar que la liga amenazaba con un paro. Lo comparó con haber puesto una “cuenta regresiva de 24 horas” para aceptar la oferta de la liga.

“Evidentemente, fuimos capaces de evitar esto. Sin embargo, fue duro mirar esta realidad a los ojos”, indicó.

Todo el proceso para suscribir el nuevo contrato colectivo y para disputar el torneo pareció sin embargo fortalecer a los jugadores, generando una mayor unión y conocimiento sobre estos temas, consideró Shipp.

Con todo, opinó que lo mejor será que las partes no necesiten renegociar el contrato por algún tiempo. El nuevo convenio sigue vigente hasta 2025 e incluye recortes salariales generalizados de 7,5% para esta temporada, a fin de compensar las pérdidas causadas por la pandemia a la liga.

“Si hay que rescatar algo positivo es que los jugadores se tomaron realmente el tiempo para entender los asuntos y todas las complicaciones de los temas. Y eso nos servirá en adelante, cuando comencemos a definir cuáles serán los asuntos siguientes en as próximas negociaciones”, dijo Shipp. “Pero sí pienso que la liga deberá encontrar formas de recuperar la confianza de los jugadores, seguro”.

