ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 21 de octubre de 2019, el director mexicano Fernando Frías posa con el elenco de su película "Ya no estoy aquí" durante una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en esa ciudad de México. De izquierda a derecha, los actores Jonathan Espinoza, Juan Daniel García, Pekesillo, Luis Leonardo Zapata y Brandon Alday. Con 13 menciones, “Ya no estoy aquí” es la película más nominada a los Premios Ariel del cine mexicano, según se anunció el 23 de julio de 2020. Los Ariel serán entregados en una ceremonia virtual el 20 de septiembre. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) less