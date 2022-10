CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

Video no muestra a expresidente brasileño en estado de ebriedad

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hablando en estado de ebriedad.

LOS HECHOS: El video fue ralentizado para generar la apariencia de que Lula da Silva está ebrio.

Después de las elecciones de este 2 de octubre en las que miles de brasileños participaron para renovar la presidencia, el Congreso y gobernaciones, el video editado comenzó a circular en Facebook para afirmar falsamente que muestra a Lula da Silva en estado de ebriedad.

Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores, obtuvo 48,4% de los sufragios, mientras que el actual presidente Jair Bolsonaro, del Partido Liberal, obtuvo 43,2% de los votos.

Las leyes en Brasil establecen que de no existir un candidato con más del 50% de los votos debe llevarse a cabo una segunda vuelta. Lula da Silva y Bolsonaro contenderán nuevamente en elecciones el 30 de octubre, reportó The Associated Press.

En semanas recientes en redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas sobre los comicios brasileños que AP ha verificado.

Por ejemplo, una publicación que circula en Twitter incluye el video ralentizado de Lula da Silva, quien gobernó Brasil de 2003 a 2010, para diseminar la falsedad de que el expresidente fue captado en el video en estado de ebriedad.

El video muestra a Lula da Silva sentado hablando directo a la cámara.

Usuarios comentaron críticas al expresidente en la publicación.

Pero el video original fue difundido por el Lula el 8 de noviembre de 2019 en su cuenta verificada de Instagram y en éste aparece hablando normalmente.

Al revisar ambas grabaciones y compararlas, AP corroboró que Lula da Silva en la versión original habla correctamente, mientras que en la alterada se genera la impresión de que batalla para hablar.

Durante la grabación Lula agradeció a sus seguidores por el apoyo luego de que fue liberado de prisión tras haber permanecido preso por 19 meses acusado de corrupción.

En 2021 la Suprema Corte brasileña desechó los cargos de corrupción de los que había sido acusado el ahora candidato.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Video no muestra a Biden burlándose del mundo y desvariando

LA AFIRMACIÓN: Una publicación muestra al presidente de Estados Unidos desvariando y burlándose del mundo por la inflación que se vive actualmente.

LOS HECHOS: El video compartido por distintos medios de comunicación y revisado por AP no muestra al mandatario estadounidense “burlándose” de otros países o diciendo incoherencias. En realidad Biden señala en la grabación que se preocupa por la economía de otros países y reitera que la economía de Estados Unidos es fuerte.

El pasado 13 de octubre AP reportó que la tasa de inflación en Estados Unidos se aceleró en septiembre y el costo de la vivienda y de otros bienes de primera necesidad intensificó la presión sobre las familias.

Además los precios al consumidor subieron un 8,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con el gobierno estadounidense. Los precios aumentaron un 0,4% de agosto a septiembre después de haber subido un 0,1% de julio a agosto.

Tres días después de que se dieran a conocer esas cifras un periodista cuestionó a Biden en una heladería de Portland, Oregon, sobre la fortaleza del dólar estadounidense en medio del aumento de la inflación y el mandatario respondió que no estaba preocupado.

“No me preocupa la fortaleza del dólar. Me preocupa el resto del mundo. Nuestra economía es fuerte como el infierno”, dijo el presidente Biden. “La inflación es mundial. Está peor que en Estados Unidos. Entonces el problema es la falta de crecimiento económico y de políticas razonables en otros países, no tanto en el nuestro. Es la inflación mundial. Eso es importante”.

Los días posteriores la respuesta de Biden se compartió ampliamente en medios y en redes sociales acompañada de críticas y afirmaciones que no siempre fueron reales.

Una publicación compartida en Facebook incluye un video cuya portada dice: “Biden ya tiene otro desvarío, ya manden a dormir al señor”. El mensaje que acompaña el texto señala: “El señor sigue pensando que es buena idea aparecer en público. Cuando no saluda al aire se pone a decir incoherencias”.

Al reproducir la grabación aparece Juncal Solano, conductora del canal El Charro Político, parafraseando las palabras de Biden: “Aquí tenemos el cinismo de Biden, la economía de Estados Unidos es fuerte como el infierno, la inflación es global, a mí que me importa y mientras que otros países tienen problemas es asunto suyo”. La conductora agrega que el presidente se burló de los países europeos y muestra el video del mandatario en el que en ningún momento se mencionan las frases que ella señala.

La grabación revisada por AP no muestra al mandatario desvariando o burlándose de otros países.

AP ha verificado a El Charro Político y a Solano en distintas ocasiones por compartir información falsa y engañosa en redes sociales.

Más adultos estadounidenses se sienten ahora vulnerables financieramente en medio de una alta tasa de inflación, lo que significa un riesgo político para el presidente Biden y los demócratas cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones legislativas, reportó AP.

Un 46% dice ahora que su situación financiera personal es mala, comparado con 37% en marzo, según el sondeo The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Ese es un descenso notable en un momento particularmente inoportuno para Biden, dado que el porcentaje de ciudadanos que se sentían bien sobre sus finanzas se había mantenido estable durante los años recientes, incluso durante la pandemia.

Y si bien una mayoría de estadounidenses ve los crecientes precios como algo fuera del control de Biden, en general siguen desaprobando su manejo de la economía.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Francia no confirmó ataque de la OTAN contra Rusia

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de Francia confirmó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lanzará un ataque en contra de Rusia con una bomba radiactiva.

LOS HECHOS: Un video que circula en Facebook dice falsamente que Francia confirmó que el organismo internacional lanzará un ataque con bomba radiactiva en contra de Rusia en medio del conflicto bélico entre ese país y Ucrania.

Usuarios comentaron en la publicación críticas en contra del organismo internacional como si el supuesto ataque fuera real.

Pero no es verdad que Francia haya confirmado dicho ataque. AP no encontró ninguna evidencia en los comunicados oficiales del gobierno francés de que haya hecho una aseveración como esa.

Tampoco la OTAN ha hecho ninguna declaración sobre algún ataque en contra de Rusia.

Al contrario, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reiterado desde el inicio del conflicto bélico que el organismo internacional busca entregar apoyo a Ucrania pero que no intervendrá militarmente.

Por ejemplo, el 11 de octubre Stoltenberg reiteró que, aunque el organismo sigue comprometido con apoyar a Ucrania, la OTAN no es parte del conflicto.

Además, el video que contiene la afirmación errónea utiliza imágenes de reportes periodísticos que citan declaraciones recientes del ministro ruso de Defensa Sergei Shoigu sobre que Ucrania está preparando una “provocación” que involucra el uso de un dispositivo radiactivo, reportó AP.

La grabación no provee ninguna evidencia para sustentar la afirmación errónea.

Shoigu lanzó sus acusaciones en llamadas telefónicas este 23 de octubre con sus homólogos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Turquía.

Funcionarios ucranianos, estadounidenses y británicos rechazaron firmemente los dichos de Shoigu en medio de crecientes tensiones mientras Moscú pasa apuros para frenar los avances ucranianos en el sur.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que Shoigu expresó su preocupación sobre “posibles provocaciones ucranianas con una bomba sucia”, un dispositivo que usa explosivos para esparcir desperdicios radioactivos, pero no habló sobre ningún plan de la OTAN para atacar directamente a Rusia ni mencionó la supuesta confirmación de Francia.

Kiev, por su parte, ha acusado al Kremlin de idear el plan de la posible utilización del dispositivo radiactivo, reportó AP.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero, en redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas sobre la guerra que AP ha verificado.

El gobierno de Francia no respondió a una solicitud de AP sobre la afirmación falsa que circula.

— Marcos Martínez Chacón

____

Palabras de gobernador de Florida fueron tergiversadas

LA AFIRMACIÓN: El gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis, dijo en una conferencia de prensa que en su estado tres de cuatro personas arrestadas por saqueo son ilegales.

LOS HECHOS: DeSantis no se refirió a todos los migrantes ilegales en general, en realidad señaló que de cuatro personas que fueron arrestadas en un condado al sudoeste de Florida por cargos de saqueo tras el paso del huracán Ian, tres eran extranjeros indocumentados.

El 4 de octubre DeSantis ofreció una actualización sobre la respuesta de su gobierno ante el paso del huracán Ian que golpeó Florida a fines de septiembre y que dejó un saldo de decenas de muertos en dicho estado.

Durante la conferencia de prensa que se realizó en la ciudad de Fort Myers, ubicada en el condado de Lee, al sudoeste de Florida, el gobernador informó que cuatro personas habían sido arrestadas por cargos de saqueo y que tres de ellas estaban ilegalmente en Estados Unidos. El gobernador no habló en términos generales de los arrestos por cargos de saqueo en su estado, sino que se refirió al caso específico del condado de Lee.

Varias publicaciones compartidas en Facebook señalan falsamente que el gobernador de Florida declaró que tres de cuatro personas arrestadas por saqueo son extranjeros ilegales y muestran un fragmento de la conferencia de prensa que ocurrió a principios del mes.

“#QuéClaseDeDelincuentes #VenASumarNoARestar El Gobernador DeSantis dice que 3 de cada 4 personas arrestadas por saqueo son extranjeros ilegales: “Están ilegalmente en nuestro país. No sólo eso, además intentaron saquear y robar después de un desastre natural. Necesitamos que ellos sean enviados de regreso a sus propios países. No deberían estar aquí en absoluto”, dice el mensaje que acompaña la grabación.

Pero en realidad las declaraciones de DeSantis solo se referían a los cuatro arrestos por saqueo que tuvieron lugar en el condado de Lee tras el paso del huracán Ian.

“Hemos sido muy claros sobre que en situaciones como estas no vamos a dejar que malos actores las exploten, eso significa que se harán cumplir la ley y el orden. Tuvimos cuatro saqueadores que fueron arrestados… y deben ser llevados ante la justicia”, dijo DeSantis.

Posteriormente detalló que tres eran extranjeros.

Tras el paso del huracán Ian, DeSantis se pronunció en repetidas ocasiones contra los saqueos en distintos condados de Florida como Punta Gorda y St. Johns.

DeSantis, quien buscará su reelección en las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre, es uno de los políticos republicanos que han criticado a la administración de Biden por suspender la política federal “Quédate en México”, que obligaba a los migrantes a permanecer en México mientras resuelven sus procesos de asilo en Estados Unidos.

A mediados de septiembre el gobierno de Florida trasladó a 49 migrantes venezolanos desde Texas hacia Martha ’s Vineyard, Massachusetts, con una escala en Florida.

El 12 de octubre, AP reportó que el organismo de control interno del Departamento del Tesoro inició una investigación sobre si DeSantis usó de manera inapropiada la ayuda federal por la pandemia para trasladar vía aérea a dichos migrantes como parte de su estrategia de “transportar a inmigrantes ilegales a destinos santuario”.

El 15 de octubre un portavoz del gobierno de Florida informó que la administración DeSantis planea seguir trasladando a los migrantes que ingresaron al país sin autorización legal a los bastiones demócratas.

— Abril Mulato

____

Presidente mexicano no propuso reelegirse en discurso

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra que en un discurso durante una visita en el estado mexicano de Guerrero, al suroeste, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reelegirse en el cargo.

LOS HECHOS: El video del discurso fue editado para mostrar frases incompletas del discurso del presidente con el fin de generar la apariencia de que propuso reelegirse, cuando en realidad dijo lo contrario.

Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook muestran el video editado con tres frases dichas por el presidente en el discurso que ofreció el 21 de octubre durante una visita a la ciudad de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, para decir falsamente que propuso “sin tapujos” reelegirse.

Por ejemplo, en una de las frases utilizadas en el video el presidente dice: “Podríamos pensar en proponer una reforma para ampliar el periodo presidencial”.

Usuarios comentaron críticas en contra del presidente López Obrador en la publicación.

“Es urgente pararlo”, escribió uno de los usuarios.

Pero al revisar la versión extendida del video y las transcripciones oficiales del discurso del presidente, AP corroboró que las frases fueron recortadas para distorsionar las palabras de López Obrador y generar la apariencia de que propuso reelegirse, pero no fue así.

Por ejemplo, la frase completa en la que el presidente habló de la posibilidad de reelegirse, concluyó de la siguiente manera: “pero eso sería contrario a nuestros principios, a nuestros ideales, sería traicionarnos”.

Además, López Obrador continuó diciendo: “y sostenemos el lema, el criterio del sufragio efectivo, del voto efectivo, de que haya una auténtica democracia y no reelección”.

Antes y después de su triunfo electoral en julio de 2018, López Obrador ha reiterado que no busca permanecer en el cargo más allá del periodo de cinco años y10 meses establecidos en la constitución mexicana.

Desde que compitió por primera vez por la presidencia en 2006 los opositores de López Obrador lo han comparado con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y han dicho que, como el exlíder de Venezuela, buscará la reelección.

Las críticas continuaron cuando compitió por segunda ocasión por el cargo en 2012 y en su tercer intento, en 2018, cuando finalmente obtuvo el triunfo electoral.

Pero en las tres contiendas López Obrador reiteró que no buscaba ocupar la presidencia por más tiempo que el establecido en la ley.

También, una vez que asumió el poder, en julio de 2019 el presidente firmó un documento en el Palacio Nacional en la Ciudad de México para comprometerse a no extender su periodo.

— Marcos Martínez Chacón

___

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck