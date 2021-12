of

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

AMLO no rescató a presidente peruano de destitución

LA AFIRMACIÓN: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rescató al presidente de Perú, Pedro Castillo, de ser destituido de su cargo.

LOS HECHOS: El Congreso peruano rechazó el pedido de destitución presidencial en Perú al no alcanzar los 52 votos necesarios de los 130 legisladores para que la solicitud fuera aceptada y debatida.

El 14 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en un comunicado que la visita que el secretario, Rogelio Ramírez de la O, realizó a Perú en representación del presidente López Obrador, se enfocó en plantear al presidente Castillo propuestas de carácter económico para apoyar a la economía del país sudamericano.

El comunicado detalla que las reuniones que se realizaron con el presidente peruano y su gabinete también incluyeron un intercambio de experiencias sobre la implementación de programas sociales en apoyo a diversos sectores de la población.

Una publicación compartida en YouTube asegura falsamente: “ESTO NUNCA HABÍA PASADO! AMLO RESCATA A OTRO PRESIDENTE SUDAMERICANO. MÉXICO SE VUELVE POTENCIA”.

El mensaje es acompañado de un video en donde un conductor asegura que AMLO salvó al presidente de Perú de ser destituido. Posteriormente presenta un fragmento de la conferencia de prensa del presidente del 13 de diciembre en la que López Obrador habla del intento de remoción presidencial fallido y señala que una delegación de funcionarios viajó a Perú.

“Llama la atención que, en Perú, por ejemplo, con el 20 por ciento de los votos del Congreso, 20 por ciento, se acepta una solicitud para remoción del presidente y con el 40 por ciento se quita al presidente (...) Y pasó el 20 por ciento y afortunadamente no llegaron al 40 en la segunda votación, creo que necesitaban 52 votos y obtuvieron 46, o sea que estuvo cerca”, dijo AMLO

Posteriormente comentó: “Entonces, fuimos, siendo muy respetuosos, a apoyar, sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, en tiempos difíciles, y fue el secretario de Hacienda, la subsecretaria de Bienestar y la encargada de proyectos de apoyo a países extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo el mandatario.

En el encuentro con medios el mandatario nunca señala que gracias a la visita de los funcionarios se haya evitado la destitución de Castillo, sólo habló de ayudar al pueblo peruano.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó días más tarde que la visita fue para presentar propuestas económicas y señaló “ambas partes acordaron mantener las consultas mutuas en forma permanente”.

La reunión entre funcionarios peruanos y mexicanos se realizó el 8 de diciembre, un día después de que el Parlamento peruano rechazó la solicitud para debatir una posible destitución “por incapacidad moral” contra el presidente Castillo, quien gobierna desde finales de julio.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

___

Autoridad electoral mexicana no detectó credencial de un perro en firmas

LA AFIRMACIÓN: El Instituto Nacional Electoral (INE) en México encontró una credencial electoral de un perro entre las firmas entregadas para validar la votación de revocación de mandato, que grupos políticos buscan que ocurra el año entrante.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Twitter muestra la imagen de la credencial para decir falsamente que forma parte de las anomalías detectadas por el INE entre las firmas que han sido entregadas al organismo.

De acuerdo con información disponible en el portal del INE, quienes presenten firmas para respaldar la posible votación de revocación deben incluir en su solicitud copias de su credencial para votar y una carta firmada por la persona promovente del ejercicio, entre otros documentos.

Hasta mediados de diciembre, el INE ha reportado irregularidades en más de 200.000 firmas entregadas al instituto por quienes promueven la recolección de firmas entre la ciudadanía.

Pero Karla Garduño, del área de Comunicación Social del organismo, dijo a la AP en un mensaje de WhatsApp que la imagen de la credencial electoral de un perro no fue encontrada entre las anomalías y que se trata de un “montaje”.

Además, AP no encontró evidencia en los comunicados oficiales del INE ni en las redes sociales oficiales del instituto de que la credencial haya sido detectada en las firmas entregadas.

Este 17 de diciembre, el INE aprobó posponer la realización de la votación para la revocación del mandato, que estaba programada para ocurrir el 10 de abril.

La mayoría de los consejeros votaron para posponer el ejercicio al considerar que el organismo carece de los recursos necesarios para organizar el plebiscito. La insuficiencia se originó de una reducción aprobada por el Congreso federal en el presupuesto del INE para el año entrante, de acuerdo con el organismo.

Aunque los consejeros avalaron posponer la votación, el INE sostuvo que la captación y revisión de las firmas recolectadas continuará hasta que concluya el periodo para hacerlo el 25 de diciembre.

En septiembre de 2021, el Senado aprobó la reforma constitucional que permite convocar a los mexicanos a las urnas para que decidan si quieren o no que siga en el poder el presidente de la república, dicha reforma es uno de los compromisos del López Obrador.

El pasado 23 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al INE continuar con la consulta de revocación de mandato de AMLO.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

Video no muestra operativo del Ejército mexicano en casa de expresidente

LA AFIRMACIÓN: Un video que circula en redes sociales asegura que el Ejército mexicano realizó un operativo en la casa del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

LOS HECHOS: El video difundido por el canal “Alerta Express”, en YouTube, asegura en su titular que el Ejército mexicano realizó un cateo en casa del exmandatario. Sin embargo, al ver el video completo, se puede observar que el contenido del mismo no corresponde con el título.

El video habla principalmente sobre el espionaje político que se practicaba en México y sobre la crisis económica de inicios de la década de 1980, durante el sexenio del expresidente José López Portillo.

Tras finalizar su sexenio en 2018, Peña Nieto ha sido señalado por opositores de participar en diferentes escándalos de presunta corrupción durante su gobierno, como el caso Odebrecht o desvío de recursos destinados a programas sociales, entre otros.

Sin embargo, hasta ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha liberado órdenes de aprehensión en su contra ni lo ha llamado a testificar en los diferentes casos en los que ha sido mencionado.

Desde que dejó el poder, Peña Nieto ha tenido escasas apariciones públicas, y principalmente se ha sabido de él debido a los viajes internacionales que ha realizado con su actual novia, la modelo e influencer Tania Ruiz Eichelmann.

En su cuenta de Twitter, Peña Nieto se ha dedicado los últimos años a escribir exclusivamente condolencias ante los fallecimientos de políticos cercanos a él o personajes públicos.

El Ejército mexicano, por su parte, no ha informado sobre ningún operativo en alguna “casa” de Peña Nieto. De acuerdo con su declaración patrimonial, el exmandatario tiene al menos 5 casas entre el Estado de México y Guerrero.

La AP buscó al Ejército en busca de un comentario al respecto, pero no obtuvo respuesta inmediata.

— El periodista Rafael Cabrera verificó esta información.

____

Elon Musk no tuiteó sobre colapso de los mercados

LA AFIRMACIÓN: El 14 de diciembre, el empresario Elon Musk, propietario de la empresa automotriz Tesla, tuiteó que los mercados colapsarían al día siguiente. También recomendó invertir en la empresa de suplementos alimenticios Herbalife.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook muestra una imagen del tuit falso para afirmar erróneamente que Musk dijo en Twitter que los mercados colapsarían el 15 de diciembre y que, ante la caída financiera, recomendaba invertir en Herbalife.

Pero, al hacer una revisión de las publicaciones de Musk en Twitter, The Associated Press no encontró evidencia de que el empresario haya publicado algo así.

Tampoco existen indicios en los comunicados de Tesla de que Musk haya emitido un mensaje similar sobre los mercados y Herbalife.

Asimismo, AP no encontró evidencia en la herramienta digital Wayback Machine, que compila registros de sitios web aún después de que fueron eliminados, de que el empresario haya difundido un mensaje como ése en Twitter.

Además, los mercados no colapsaron ese día. Los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos como Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average (DJI) y Standard & Poor’s (S&P) registraron ligeras ganancias de entre el 1.1% y 2.2%.

El buen comportamiento de los mercados ese día se debió a la decisión de la Reserva Federal (Fed) estadounidense de concluir más pronto de lo previsto su programa de estímulos financieros, reportó AP.

También tuvo efectos positivos el anuncio de la Fed sobre el posible aumento a las tasas de interés el próximo año, de acuerdo con AP.

Tesla no respondió a una solicitud de AP sobre el tuit falso.

— Marcos Martínez Chacón.

____

No está confirmada la extradición de exfuncionario ligado a caso Ayotzinapa

LA AFIRMACIÓN: Gracias a una carta enviada por el presidente mexicano, el gobierno de Israel confirmó que ayudará extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y quien tiene dos órdenes de aprehensión vinculadas a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

LOS HECHOS: La Cancillería mexicana dijo a la AP a través de un mensaje de WhatsApp que la solicitud de extradición está en proceso y aún no hay nada confirmado.

En septiembre pasado, el presidente López Obrador dio a conocer que envió una carta al entonces Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para pedir el apoyo de aquel país para lograr la extradición de Tomás Zerón, a fin de que rinda cuentas ante las autoridades por el caso Ayotzinapa.

En octubre y diciembre pasados, López Obrador agradeció al gobierno israelí por poner atención en el caso. Sin embargo, este 21 de diciembre, el mandatario fue cuestionado sobre los avances del proceso.

“Yo envié una carta pidiéndoles que nos ayudaran porque esta persona. (...) Entonces, le expliqué al presidente en una carta de qué se trataba y fue muy sensible el gobierno de Israel a la petición porque, volvemos a lo mismo, estamos hablando de violación de derechos humanos, de tortura, entonces me mandaron a decir, me escribieron que iban a ayudarnos, a colaborar con nosotros y que se establecieran los contactos, y ya Relaciones Exteriores y la Fiscalía están trabajando en eso”, dijo López Obrador.

Esta respuesta, no obstante, ha sido interpretada como que la extradición es un hecho, lo cual es impreciso, pues la Cancillería mexicana señaló que la solicitud de extradición aún está en proceso.

Por su parte, se solicitó a la Embajada de Israel en México su versión sobre si la extradición está confirmada o no, a lo se respondió: “Nuestra Embajada no hace comentarios con referencia a lo dicho por los líderes de países”.

Tomás Zerón es buscado por las autoridades mexicanas por haber cometido tortura contra testigos clave del caso Ayotzinapa, lo cual alteró la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014.

El gobierno mexicano ha confirmado que Zerón vive actualmente en Israel, pero las autoridades de este país tampoco lo han detenido a pesar de las dos órdenes en su contra.

— Rafael Cabrera

___

___

