NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

EEUU no envió evidencia contra titular de instituto electoral mexicano

LA AFIRMACIÓN: El titular del Instituto Nacional Electoral (INE) en México, Lorenzo Córdova, será removido de su cargo después de que el gobierno de Estados Unidos envió pruebas en su contra.

LOS HECHOS: Un video que circula en Facebook dice falsamente que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador “dio la orden” para remover a Córdova de su cargo después de que Estados Unidos envió evidencia en contra del titular del INE.

“Lorenzo se va del INE”, dice un texto en el video que ha sido compartido en grupos de Facebook pro-López Obrador, quien ha sido crítico del organismo electoral.

Pero, en primer lugar, no existe evidencia de que el mandatario mexicano haya dado una orden como la que habla el video.

AP tampoco encontró evidencia en comunicados oficiales, en registros noticiosos ni en internet de que el gobierno de Estados Unidos haya enviado evidencia en contra de Córdova.

Además, la legislación mexicana establece que el consejero presidente del INE sólo podría ser removido después de un extenso proceso en el cual tendría que intervenir la Cámara de Diputados.

Sin embargo, de acuerdo con las minutas de las votaciones llevadas a cabo por el pleno de la Cámara baja del Congreso mexicano, los legisladores no han votado para destituir a Córdova de su cargo.

Aunque López Obrador ha sido crítico del INE y de la gestión de Córdova, el titular del INE ha reiterado que él concluirá su gestión al frente del organismo por el periodo de nueve años para el que fue nombrado por la Cámara de Diputados en 2014.

En semanas recientes, en redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas sobre Córdova y el INE, que ha sido blanco de críticas por parte de simpatizantes de López Obrador y del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Estas versiones falsas en torno a las autoridades electorales comenzaron a circular después de que Córdova criticó la decisión del gobierno federal de reducir miles de millones de pesos del presupuesto del organismo para el próximo año.

La reducción del presupuesto fue aprobada por el Congreso, controlado por una mayoría de Morena.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

No se aprobó una ley que castiga a periodistas por compartir noticias falsas en Finlandia

LA AFIRMACIÓN: Una nueva ley de medios que se aprobó en Finlandia propició que 28 periodistas hayan sido detenidos recientemente por compartir noticias falsas.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Twitter asegura falsamente que en Finlandia una nueva ley mediática propició el arresto de casi tres decenas de periodistas.

“FINLANDIA APROBÓ LEY DE MEDIOS: 28 PERIODISTAS PRESOS POR FALSAS DENUNCIAS. UN EJEMPLO A SEGUIR, QUÉ ESTÁS ESPERANDO ALBERTO”, dice un mensaje compartido en Twitter que hace alusión al presidente argentino Alberto Fernández.

Sin embargo,The Associated Press no encontró reportes oficiales o mediáticos que informen sobre la aprobación de una nueva ley de medios en Finlandia. Tampoco se ha informado nada sobre la detención de 28 periodistas.

La AP revisó los comunicados recientes del Ministerio de Justicia de Finlandia y no encontró evidencia que confirme se haya probado una nueva ley y que como consecuencia periodistas hayan sido arrestados.

Jarmo Makela, presidente en Finlandia de la organización defensora de la libertad de prensa, Reporteros sin fronteras, dijo a la AP a través de un correo electrónico que la “información es absolutamente falsa”.

Recientemente el gobierno ha propuesto una ley para proteger a los periodistas del discurso de odio en línea, pero no existe una “ley de medios” específica sobre desinformación y noticias falsas.

Finlandia ocupa el segundo lugar en el Índice Mundial de Libertad de Prensa después de Noruega.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

___

Video no revela acción de China para crear nuevo virus

LA AFIRMACIÓN: Un video revela que China está liberando aves sobre el mar para crear un nuevo coronavirus.

LOS HECHOS: El video circula en internet desde 2017, antes de la pandemia de COVID-19, y fue difundido por una organización política que promueve las carreras de palomas sobre el mar en Taiwán.

Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook afirman falsamente que un video muestra cómo China está liberando “millones de pájaros” para crear “una nueva versión de coronavirus u otra enfermedad”.

El video muestra a individuos que abren grandes contenedores colocados sobre una plataforma marítima para liberar aves sobre el mar.

Algunas publicaciones que contienen el video en redes sociales también dicen equivocadamente que la grabación es evidencia de que la pandemia de COVID-19 es “falsa”.

Pero, al hacer reversiones de fotogramas del video en Google, The Associated Press comprobó que el video fue difundido en Facebook el 2 de noviembre de 2017, antes de la pandemia.

La grabación fue publicada en la página de Facebook de una organización política llamada Partido Alianza de la Paloma de la Paz, que promueve carreras de palomas en Taiwán.

La publicación de 2017 contiene una descripción que dice que el video corresponde a la liberación de palomas el 1 de noviembre a las 7:30 a.m. El mismo video circula en YouTube desde 2017.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros casos de COVID-19 fueron detectados en la ciudad china de Wuhan, en provincia de Hubei, en diciembre de 2019.

Además, el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró formalmente que la propagación del virus había alcanzado el nivel de una pandemia.

A nivel mundial, se han registrado más de 258 millones de contagios y más de cinco millones de muertes por COVID-19, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

— Marcos Martínez Chacón

____

Ejército mexicano no tomó el control de un estado por orden presidencial

LA AFIRMACIÓN: Por orden presidencial, el Ejército mexicano tomó el control del estado de Zacatecas, en la parte norte de México, ante la ola de inseguridad que se vive a causa del crimen organizado.

LOS HECHOS: El gobernador David Monreal cambió al Secretario de Seguridad y nombró en su lugar a un general en retiro. Eso no significa que el Ejército haya tomado el control de la entidad, donde en los días recientes se ha incrementado la violencia.

El pasado 18 de noviembre, 10 cadáveres fueron colgados en un puente vehicular en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. Tres días después, el domingo 21, el Ejército se enfrentó con un grupo del crimen organizado, lo que dejó dos muertos y dos heridos.

Ante estos hechos violentos, el gobierno del Estado anunció el cambio del titular de Seguridad. Arturo López Bazán estuvo en el cargo desde que Monreal tomó protesta como gobernador, en septiembre pasado.

El nuevo secretario de seguridad es Adolfo Marín Marín, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado, es decir, ya no está en funciones en el Ejército mexicano.

Debido a esto, en redes sociales comenzó a circular la versión de que el Ejército, por orden del presidente López Obrador, había tomado el control de Zacatecas.

“¡El Ejército toma Zacatecas! Decisión urgente”, dice un video que muestra a López Obrador firmando un documento en su oficina de Palacio Nacional e imágenes de militares.

Sin embargo, el presidente no ordenó ni firmó ningún documento relacionado a esto.La imagen de López Obrador en su escritorio forma parte de una entrevista que está en su canal de YouTube y que fue realizada por el director y documentalista Epigmenio Ibarra, quien es abiertamente partidario de su gobierno.

El video fue subido a la plataforma desde junio pasado.

En el comunicado de prensa emitido por el gobierno de Zacatecas, queda claro que Marín Marín ya no forma parte del Ejército mexicano sino que es civil. Además, no es la primera vez que un exmilitar es designado como jefe de seguridad en un Estado.

La AP además revisó el Diario Oficial de la Federación para identificar algún decreto u orden presidencial referente a Zacatecas en los últimos días, pero no hay ningún documento al respecto.

— El periodista de la AP Rafael Cabrera verificó esta información.

____

Ninguna aerolínea internacional anunció operaciones en nuevo aeropuerto de México

LA AFIRMACIÓN: Las aerolíneas internacionales American Airlines, Lufthansa, Iberia, British Airways y Air France-KLM confirmaron que operarán en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que construye el gobierno de México en Santa Lucía.

LOS HECHOS: Una cuenta de Twitter que se presenta como parodia de Patricia Armendáriz, ex jueza de Shark Tank México y ahora diputada federal, difundió la información incorrecta. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo ha confirmado la operación de las aerolíneas mexicanas Volaris y Viva Aerobús.

El pasado 17 de noviembre, Aeroméxico, la principal línea aérea del país, confirmó que no tiene contemplado operar en el nuevo aeropuerto que se construye a las afueras de la Ciudad de México.

Aeroméxico ya había anunciado, desde el 29 de octubre pasado, que no tenía contemplado operar Santa Lucía y se iba a enfocar en sus instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que opera desde hace décadas en México.

La semana pasada, durante la realización del Tianguis Turístico celebrado en Mérida, Yucatán, el director de Asuntos Corporativos de la aerolínea, Christian Pastrana Maciá, reiteró: “No ha cambiado absolutamente nuestra posición”.

Esto generó que en redes sociales se criticara la posición de Aeroméxico y que comenzara a circular un tuit con información incorrecta sobre las empresas internacionales que supuestamente ya confirmaron su operación en el AIFA.

Un tuit, publicado por una cuenta parodia de la diputada y empresaria Patricia Armendariz, dice: “¿Aeroméxico? Ternuritas, American Airlines, Lufthansa, Iberia, British Airways y Air France-KLM ya están confirmadas para volar desde Santa Lucía”.

Sin embargo, la cuenta oficial de la empresaria es @PatyArmendariz, mientras que la cuenta que publicó el tuit es @patyarmendarfan.

Por otro lado, el 28 de octubre pasado Volaris y Viva Aerobús confirmaron que sí volarán desde Santa Lucía. Son las únicas aerolíneas que han confirmado sus operaciones en el nuevo aeropuerto. Ninguna otra empresa nacional o internacional ha confirmado su participación.

En la página de la Sedena o del AIFA no se halló ningún anunció sobre otras aerolíneas. Tampoco fueron hallados comunicados de las empresas sobre su adhesión a la nueva terminal.

El nuevo aeropuerto de Ciudad de México ha estado marcado por polémicas. En 2018, López Obrador canceló la terminal aérea que se construía en Texcoco, Estado de México, y ordenó empezar de cero la obra en Santa Lucía.

La nueva terminal, de acuerdo con el presidente, deberá operar en marzo de 2022.

— Rafael Cabrera

____

Biden no pidió ayuda a AMLO para acabar con la corrupción

LA AFIRMACIÓN: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidió ayuda al mandatario mexicano para acabar con la corrupción.

LOS HECHOS: La publicación que afirma esto utiliza como evidencia el video de la conferencia de prensa del presidente mexicano en donde éste habla sobre la cumbre trilateral que sostuvo junto con Biden y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el pasado 18 de noviembre, pero Biden no hizo esa aseveración.

The Associated Press revisó el video de la conferencia de prensa en su totalidad y corroboró que Biden no hizo esa afirmación en ningún momento.

Una publicación compartida en Facebook asegura falsamente: ¡NADlE ESPERAD4 EST0! BlDEN LE PlDE AYUDA A AML0 PARA ACABAR C0N LA C0RRUPCl0N ¡SUBESTlMAR0N A AML0!”.

El mensaje está acompañado de un link que lleva a otra publicación en Facebook con la misma afirmación, pero que incluye un video de la conferencia matutina de López Obrador transmitida el 22 de noviembre.

En el encuentro con medios, el mandatario habló, entre otros temas, sobre la cumbre que ocurrió el 18 de noviembre en Washington en la que participaron sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá.

Señaló que con Biden habló sobre el tema de migración, economía y sobre una cooperación tecnológica entre Estados Unidos y México para garantizar la señal de internet en todo el territorio nacional. En ningún momento de la conferencia, López Obrador mencionó que Biden le hubiera solicitado apoyo para acabar con la corrupción en su país.

En una conferencia de prensa sobre la cumbre trilateral, el canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que tanto Trudeau como Biden “reconocieron mucho la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción”. Sin embargo tampoco menciona que el presidente estadounidense le haya pedido ayuda a AMLO para combatir ese problema.

Al terminar la cumbre, los líderes emitieron un comunicado señalando que han accedido a colaborar en temas de migración, cambio climático y la pandemia de coronavirus, sin especificar cómo resolverían sus diferencias.

La próxima reunión trilateral tendrá lugar en la Ciudad de México en 2022, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

— Abril Mulato

___

