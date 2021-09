of

3 of 3

of

2 of 3

of

1 of 3

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Economía mexicana cayó más de 5% en 2009

LA AFIRMACIÓN: En 2009, en el contexto de la pandemia de la influenza AH1N1, durante la gestión del presidente Felipe Calderón, la economía del país creció 4%.

LOS HECHOS: Datos del Banco Mundial indican que la economía mexicano cayó ese año 5,2% como consecuencia de las restricciones impuestas en la nación latinoamericana para prevenir contagios.

Una publicación que circula en Facebook afirma falsamente que la economía mexicana creció 4% durante la pandemia de la influenza AH1N1 en 2009, en el gobierno de Calderón, quien ocupó la presidencia del 2006 al 2012 y quien es considerado uno de los principales opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pero de acuerdo con datos disponibles en el sitio web del Banco Mundial, la economía mexicana en 2009 registró un colapso de 5,2% en el contexto de la pandemia de la gripe AH1N1, que derivó en el cierre de escuelas y negocios en la capital mexicana y en distintas restricciones en el país.

Incluso, un análisis publicado por el Banco de México (Banxico) sobre el comportamiento de la economía del país en 2009 indica que las actividades económicas productivas de la nación latinoamericana cayeron un 6,5% ese año por la pandemia de AH1N1.

En aquel año las autoridades sanitarias del país también recomendaron el uso de cubrebocas, lavado de manos constante y el uso de guantes médicos para evitar la propagación del virus.

El gobierno de López Obrador ha enfrentado críticas por el manejo que su administración ha dado a la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, que también ocasionó el cierre de negocios, escuelas y en la imposición de restricciones en el país.

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró un descenso de 8,2%, en el contexto de la pandemia de COVID-19, considerada la peor contracción económica en décadas.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

Publicación distorsiona trayectoria profesional del presidente de México

LA AFIRMACIÓN: Una publicación en las redes sociales asegura que el presidente de México sólo tuvo tres cargos públicos antes de que llegara a la presidencia: delegado del ex Instituto Nacional Indigenista (INI), jefe de gobierno de la Ciudad de México y líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Durante 36 años, se asegura, sólo ha trabajado seis años y medio.

LOS HECHOS: La publicación no toma en cuenta que entre 1996 y 1999 López Obrador fue el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el cual fue candidato presidencial en 2006 y 2012.

López Obrador fue delegado del INI en su natal estado de Tabasco, en el sureste mexicano, entre 1977 y 1982, es decir por cinco años. Posteriormente renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México durante unos 70 años, y fue fundador del PRD.

En 1994 perdió las elecciones para ser gobernador de Tabasco por el PRD.

Entre 1996 y 1999, durante tres años, el político dirigió a nivel nacional al PRD y de ahí ganó las elecciones para ser el segundo jefe de gobierno electo de Ciudad de México.

Aunque su periodo como jefe de gobierno era de seis años (del 5 de diciembre del 2000 al 4 de diciembre del 2006), López Obrador dejó su cargo el 29 de junio de 2005 para buscar la presidencia de México por primera vez. Estuvo en el cargo cuatro años y medio aproximadamente.

En 2012 repitió como candidato presidencial y quedó en segundo lugar.

Posteriormente, entre el 20 de noviembre de 2012 y el 12 de diciembre de 2017, por cinco años, fue dirigente nacional de MORENA, primero como asociación civil y después como partido político. Este partido lo llevó a la presidencia de México en las elecciones de 2018.

Desde el 1 de diciembre de 2018 es presidente de México. Su sexenio concluirá el 30 de noviembre de 2024.

En total, con los cargos públicos y partidistas que ha tenido entre 1977 y 2021, es decir, 34 años, López Obrador acumula alrededor de 20 años de trabajo, y no seis y medio como asegura la publicación.

Además, López Obrador ha publicado 17 libros con las editoriales Penguin Random House y Planeta.

La misma publicación asegura que tampoco ha presentado sus declaraciones fiscales, aunque en su página de internet sí están en línea sus declaraciones presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la oficina del gobierno mexicano encargada de la recaudación de impuestos.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

___

Subsecretario de salud mexicano no renunció a su cargo

LA AFIRMACIÓN: Hugo López Gatell, Subsecretario de salud y vocero del gobierno mexicano desde el inicio de la pandemia de COVID-19, presentó su tercera renuncia al cargo. Quería huir, pero el mandatario mexicano no lo permitió.

LOS HECHOS: El funcionario negó que hubiera presentado su renuncia y señaló que López Obrador sigue respaldando su actuar en una entrevista. El sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano también desmintió la información.

El 12 de septiembre López Gatell negó haber renunciado a su cargo como Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en una entrevista con el periódico mexicano Milenio. Según el reporte del medio, el funcionario agregó que López Obrador lo respalda.

“No renunciaré, ni he renunciado. No tengo duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue respaldando mi actuar”, explicó López Gatell a Milenio.

El pasado 9 de septiembre, diversos medios de circulación nacional aseguraron que el subsecretario de salud había presentado su renuncia irrevocable al presidente a través de una carta.

Posteriormente algunos usuarios de las redes sociales retomaron la información.

Sin embargo, López Gatell negó la información en la entrevista antes citada. También Infodemia, web oficial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para desmentir noticias falsas, informó en un tuit que la afirmación era falsa.

Esta no es la primera vez que se asegura que López Gatell renuncia a su cargo. En lo que va de la pandemia han trascendido versiones similares, pero hasta el 16 de septiembre Gatell sigue ocupando su cargo.

Recientemente el subsecretario generó polémica al señalar que por cada niño de edad que es vacunado contra el COVID-19 con un amparo legal, se le quita la oportunidad de ser inmunizado a un adulto, quien sí tiene riesgo de agravarse por la enfermedad.

Aun así, el 13 de septiembre, López-Gatell aseguró que se vacunará a un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años que tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves e incluso de morir por COVID-19.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información

____

Gobierno de López Obrador sí ha pedido préstamos a organismos internacionales

LA AFIRMACIÓN: El gobierno del presidente mexicano no ha pedido un sólo peso de préstamos al Banco Mundial, a diferencia de las millonarias deudas que adquirieron durante sus administraciones los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

LOS HECHOS: Durante sus casi tres años de gobierno la administración de López Obrador ha pedido ocho préstamos del Banco Mundial y sólo cinco siguen activos. El más reciente, por 1.000 millones de dólares, fue calificado como un préstamo “de rutina” por el propio presidente en junio.

La información disponible del Banco Mundial muestra que entre 2019 y 2021 México ha recibido ocho préstamos por un total de 3.855 millones de dólares.

Uno de estos préstamos, por 1.000 millones de dólares, fue destinado para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y se realizó en mayo de 2020. Este préstamo aparece como cerrado.

Sólo cinco de éstos ocho préstamos siguen activos, por un total de 1.955 millones de dólares.

Sin embargo, en las redes sociales grupos y usuarios afines al gobierno de López Obrador han asegurado que durante la actual administración se han pedido “cero pesos” de préstamos, a diferencia de las tres administraciones pasadas, es decir, entre los años 2000 y 2018.

El propio López Obrador, a inicios de junio, admitió que se había pedido un préstamo de 1.000 millones de dólares al Banco Mundial pero fue algo de rutina.

“Es una operación de rutina, algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda”, dijo durante su tradicional conferencia de prensa matutina el 8 de junio.

De acuerdo con el Banco Mundial, los préstamos vigentes con México son los siguientes: 110 millones de dólares aprobados en febrero de 2020 para la modernización del sistema financiero público; 120 millones, en la misma fecha, para obras hidráulicas del Valle de México; 750 millones, en diciembre, para medio ambiente; otros 750 millones, en enero de 2021, para sostenibilidad económica y, finalmente, 225 millones para el Sistema Nacional de Identidad Única, en el mismo mes.

El presidente ha dicho que su gobierno toma medidas de austeridad para no aumentar más la deuda y pagar lo más pronto posible los préstamos adquiridos.

— Rafael Cabrera

____

Video no muestra a migrante muerta en frontera sur de México

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a una mujer migrante que falleció en Chiapas, estado al sur de México, debido a que elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) no la auxiliaron a pesar de que un hombre que la acompañaba les pidió ayuda. Tampoco recibió apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

LOS HECHOS: El INM desmintió la información y dijo a The Associated Press que durante ese encuentro entre elementos del organismo y migrantes que tuvo lugar el 2 septiembre no se registró ningún deceso.

La oficina de comunicación del INM explicó a la AP vía telefónica que a pesar de que en la grabación hay una mujer que parece estar inconsciente, en el episodio no se registró “ningún muerto o percance”.

La vocería añadió que la mujer no presentó ningún problema de salud y que por lo mismo posteriormente fue trasladada con su esposo, hija y otras seis personas al municipio de Tapachula, en Chiapas, por petición de ellos mismos.

Una publicación compartida en Facebook y Whatsapp asegura incorrectamente que un video muestra a una mujer que murió al no ser atendida por integrantes del INM y que la CNDH no hizo nada al respecto.

En la grabación se ve a una mujer afuera de una camioneta tirada en el piso. A su lado un hombre llorando y gritando en hatiano que intenta reanimarla mientras sujeta a su hija con un brazo mientras ésta llora. También se ve a un hombre con el uniforme del INM de pie observando a las tres personas.

Pero esta afirmación no es real. El INM confirmó a la AP vía telefónica que en ese episodio no se registraron muertos ni se presentó ningún percance.

La AP revisó algunas imágenes del operativo enviadas desde la oficina de comunicación del INM y confirmó que las tres personas que aparecen en el video aparecen entre el grupo de personas que fueron atendidas por el INM.

Un comunicado enviado a la AP explica que el 2 de septiembre elementos de Grupos Beta del INM auxiliaron a “nueve personas migrantes de nacionalidad haitiana que desistieron de salir del estado de Chiapas y solicitaron voluntariamente su traslado al municipio de Tapachula, a fin de continuar con los trámites de asilo o refugio que ya habían iniciado”.

El documento menciona y describe detalladamente a la mujer que aparece en el video, a su esposo y a su hija, quienes también se ven en la grabación.

“Con el apoyo de un traductor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presente en este sitio -localidad de San Felipe Tizapa, municipio de Escuintla- fue posible conocer la solicitud de la familia de origen haitiana (la niña de nacionalidad brasileña) para que Grupo Beta del INM los trasladara a la ciudad de Tapachula”, dice el comunicado.

“Otros seis hombres adultos, de nacionalidad haitiana, se sumaron a la petición, al comentar que deseaban ir a Tapachula”, detalla el documento.

Desde agosto, la AP ha reportado que se han intensificado las protestas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, que llevan meses varados a la espera de la resolución de sus solicitudes de refugio.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), en lo que va del año más de 77.000 personas pidieron refugio en México, 55.000 de ellas en Tapachula. Estas cifras superan las de todo 2019, que ya había sido un año récord. Los haitianos suman casi 19.000.

— Abril Mulato

___

Documento no revela que serán suspendidas cirugías en estado mexicano

LA AFIRMACIÓN: Un documento revela que las cirugías serán suspendidas en los hospitales del estado mexicano de Baja California, en el noroeste del país, por falta de insumos médicos y equipamiento.

LOS HECHOS: Un vocero del gobierno estatal dijo a la AP que, aunque el documento fue publicado a nivel interno en un hospital de la entidad, no fueron suspendidas las cirugías allí ni en otros centros de salud y tampoco se planea suspender los servicios.

Una publicación que circula en Facebook muestra la imagen de un documento fechado el 3 de septiembre y dirigido al personal del Hospital General ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, que habla sobre la suspensión de cirugías por falta de insumos y equipamiento.

Un texto en la publicación advierte que este documento revela que todas las cirugías serán suspendidas en este y el resto de los hospitales por falta de recursos, pero esto no es verdad.

Un vocero del gobierno de Baja California dijo a AP que, aunque el documento es auténtico, en realidad fue circulado a raíz de falta de insumos y equipo en ese hospital, no se refiere a un problema generalizado.

El funcionario añadió que la falta de insumos ocurrió a raíz de una falla en la comunicación entre el hospital y las áreas administrativas de la Secretaría de Salud estatal.

A raíz de la difusión del documento en redes sociales y medios de comunicación, dijo el funcionario, la Secretaría de Salud tuvo conocimiento de la situación en ese hospital y envió los insumos necesarios para que las cirugías no fueran suspendidas.

Tampoco serán suspendidas las cirugías en otros hospitales y la problemática en el hospital de Ensenada fue resuelta, declaró el vocero.

El documento circulado no hacía referencia a una problemática relacionada con otros hospitales, sino al de Ensenada solamente.

Tras la difusión del documento, la Jurisdicción de Servicios de Salud estatal en Ensenada publicó un comunicado en Facebook titulado “Continúa servicio de cirugías en Hospital General de Ensenada”, a través del cual Johann Galván de la Fuente, director de dicho hospital, declaró que el servicio no fue suspendido.

— Marcos Martínez Chacón

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck