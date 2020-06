NFL erogará 250 millones en iniciativas de justicia social

La NFL se ha comprometido a destinar 250 millones de dólares en 10 años a iniciativas de justicia social, apuntando contra lo que consideró un “racismo sistémico” en el país.

Los recursos apoyarán “la batalla contra las injusticias actuales e históricas que enfrentan los afroestadounidenses”, destacó la liga.

La NFL, que ha recaudado 44 millones de dólares en donaciones a través de su programa Inspire Change, anunció un compromiso por otros 206 millones el jueves. Prevé “trabajar en colaboración con los jugadores para apoyar programas que atiendan una reforma de justicia penal, cambios en la policía, así como avances económicos y educativos”.

Hace menos de una semana, el comisionado Roger Goodell condenó el racismo mediante un video. Ese mensaje constituyó en buena medida una respuesta a otro video emitido por jugadores destacados, quienes exigieron pasos de la liga en esta materia.

“Estoy escuchando, y me acercaré a los jugadores que han elevado sus voces y a otros, para determinar cómo podemos mejorar e ir hacia delante para tener una familia mejor y más unida en la NFL”, dijo Goodell.

Los jugadores quieren acciones claras, desde luego. Ha crecido la desconfianza de muchos hacia la NFL desde 2016, cuando Colin Kaepernick y otros jugadores comenzaron a arrodillarse durante la interpretación del himno nacional para protestar contra la injusticia social y los abusos policiales.

La liga y muchos dueños de los equipos interpretaron las protestas como una afrenta a los militares y a la bandera.

Goodell reconoció los errores en su video, aunque nunca mencionó a Kaepernick, quien no ha vuelto a encontrar empleo en la NFL durante las últimas tres temporadas.

Ese recelo fue manifestado el miércoles por el cornerback Richard Sherman, astro de los 49ers de San Francisco.

“Ellos han hecho su mejor intento por inyectar dinero a esto durante mucho tiempo”, dijo. “Hace falta más que eso. Esto requiere literalmente de eliminar los fanatismos y de estar motivados. No se trata sólo de alegatos. Hay que ser consistente cada año para demostrar que estás combatiendo esto y que éste es un problema que debe revertirse. Y no sólo este año, no sólo 2016 o 2017”.

La Coalición de Jugadores se estableció en 2017 a fin de trabajar por la justicia social, a raíz de las protestas inspiradas por Kaepernick. Otros objetivos son mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad, impulsar una reforma de la justicia penal y promover tanto la educación como el progreso económico en las comunidades de todo el país.

A comienzos de esta semana, la coalición recolectó más de 1.400 firmas de deportistas activos y retirados, así como de entrenadores y ejecutivos de diversos deportes. Las presentó esta semana al Congreso, en apoyo de una iniciativa que busca eliminar la inmunidad calificada en casos de brutalidad policial.

Esa propuesta fue presentada en respuesta a las muertes de George Floyd y de Breonna Taylor bajo custodia de la policía.