Mujer "muerta" respira antes de ser embalsamada en Detroit

DETROIT (AP) — Una joven que fue declarada muerta en su casa en los suburbios de Detroit abrió los ojos en una funeraria cuando estaban por embalsamarla, dijo un abogado el lunes.

“Siendo muy, muy honesto, habrían comenzado a drenar su sangre”, dijo Geoffrey Fieger a la televisora WXYZ-TV.

El departamento de bomberos de Southfield reconoció que el domingo estuvo involucrado en una extraña serie de eventos que comenzó cuando una unidad médica fue llamada a una casa en donde una mujer de 20 años estaba inconsciente.

Los paramédicos intentaron reanimar a la mujer durante 30 minutos y consultaron a un médico de emergencias, informó el departamento.

El médico “declaró a la paciente muerta basado en información médica proporcionada” desde el lugar de los hechos, señaló el departamento.

La oficina del médico forense del condado Oakland indicó que el cuerpo podía ser entregado a la familia sin realizarse una autopsia, según el departamento de bomberos.

Pero luego se hizo un descubrimiento alarmante en la funeraria James H. Cole de Detroit: más de una hora después, la mujer seguía viva.

“Nuestro personal confirmó que respiraba” y llamó a un equipo de emergencias, dijo la funeraria.

Fieger, quien fue contratado por la familia, identificó a la mujer como Timesha Beauchamp.

“Estaban por embalsamarla, que es lo más aterrador, de no haber abierto los ojos… La funeraria abría la bolsa para cadáver, literalmente, eso fue lo que le pasó a Timesha, y la vieron viva con los ojos abiertos”, dijo Fieger.

Fieger no respondió un mensaje de The Associated Press. La noche del lunes, la condición de Beauchamp era grave, dijo Brian Taylor, vocero del Centro Médico Detroit.

"Alguien declaró muerta a mi hija y ni siquiera está muerta”, dijo Erica Lattimore, madre de Beauchamp, a la televisora WDIV-TV.

Southfield dijo que realiza una investigación interna, pero insistió en que los departamentos de bomberos y policía siguieron los procedimientos.