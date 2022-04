ABUYA, Nigeria (AP) — Más de 50 personas murieron y muchas resultaron heridas cuando una explosión sacudió una refinería ilegal de petróleo en el sureste de Nigeria, informaron autoridades estatales y la policía el sábado.

El número de muertos puede rebasar los 100, de acuerdo con un informe del periódico Punch, con sede en Lagos. Se informó que el fuego se había extendido a propiedades cercanas.

El incendio estalló el viernes por la noche y se propagó con rapidez a dos áreas de almacenamiento de combustible en la refinería ilegal de petróleo crudo, lo que provocó que el complejo fuera “sumergido por un incendio que se propagó rápidamente” dentro del área, explicó Declan Emelumba, comisionado de información del estado de Imo.

La causa inmediata de la explosión y las muertes, lesiones y daños que causó están bajo investigación, dijo Emelumba.

Varios videos difundidos en las redes sociales mostraron una escena espantosa, con los restos carbonizados de personas reducidos a esqueletos y cenizas. The Associated Press no pudo verificarlos de forma independiente.

“Murió mucha gente. Las personas que murieron son todos operadores ilegales”, dijo Michael Abattam, portavoz del Comando de Policía del Estado de Imo.

El gobierno del estado de Imo buscaba al dueño de la refinería donde ocurrió la explosión, dijo un funcionario.

Las refinerías ilegales son comunes en Nigeria, donde los operadores de negocios turbios a menudo eluden las regulaciones y los impuestos al establecer refinerías en áreas remotas, fuera de la vista de las autoridades.

Nigeria es el mayor productor de petróleo crudo de África, pero tiene muy pocas refinerías oficiales y, como resultado, la mayoría de la gasolina y otros combustibles se importan, lo que crea una oportunidad para los operadores de refinerías ilegales.

La práctica es tan generalizada que está afectando la producción de crudo en la región del delta del Níger, rica en petróleo.