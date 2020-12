Muere John le Carré, reconocido autor de novelas de espías

LONDRES (AP) — John le Carré, el espía convertido en novelista y cuya narrativa elegante e intrigante definió al thriller de espionaje de la Guerra Fría y generó elogios sobre un género que los críticos habían ignorado, falleció a los 89 años de edad.

Curtis Brown, la agencia literaria de le Carré, informó el domingo que falleció en Cornwall, en el suroeste de Inglaterra, el sábado luego de una breve enfermedad. La agencia dijo que su deceso no estaba relacionado al COVID-19. Su familia señaló que había fallecido por neumonía.

En clásicos como “The Spy Who Came in from the Cold" (El Espía que Surgió del Frío), “Tinker Tailor Soldier Spy” (El Topo) y “The Honourable Schoolboy” (El Honorable Colegial), le Carré combino una prosa concisa pero lírica con la clase de complejidad de la literatura de ficción. Sus libros contenían traiciones, compromisos morales y la carga psicológica de una doble vida. En el tranquilo y atento espía George Smiley, creó uno de los personajes de ficción más representativos del siglo XX: un hombre decente en el centro de una red de engaños.

“John le Carré ha fallecido a la edad de 89 años. Este terrible año se ha llevado a un grande de la literatura y a un espíritu humanitario”, tuiteó el escritor Stephen King. Por su parte, Margaret Atwood dijo: “Siento mucho oír esto. Sus novelas de Smiley son claves para entender la mitad del siglo XX”.

Para le Carré, el mundo del espionaje era una “metáfora de la condición humana”.

“No soy parte de la burocracia literaria, por decirlo de alguna manera, que categoriza a todo el mundo: Romántico, Thriller, Serio”, comentó le Carré a The Associated Press en 2008. “Sólo escribo lo que quiero sobre los personajes. No anuncio esto a mí mismo como un thriller o un entretenimiento”.

“Creo que todo eso es algo tonto. Es más fácil para los vendedores y críticos de libros, pero no compro esa categorización. Es decir, ¿qué es ‘A Tale of Two Cities’? ¿Un thriller?".

Sus otras obras incluyen: “Smiley's People” (La Gente de Smiley), “The Russia House” (La Casa Rusia) y en 2017 publicó la despedida de Smiley “A Legacy of Spies” (El Legado de los Espías). Muchas novelas fueron adaptadas al cine o a la televisión. Caben destacar las producción de “Smiley's People” y “Tinker Tailor” en las que Alec Guinness interpreta a Smiley.

Le Carré se vio involucrado en el espionaje por una crianza que fue convencional en la superficie, pero tumultuosa en secreto.

Sus primeras tres novelas fueron escritas cuando era un espía, y sus empleadores le solicitaron publicarlas bajo un seudónimo. Siguió siendo “le Carré” durante toda su carrera. Dijo que eligió ese nombre, que significa cuadrado en francés, simplemente porque le gustaba el sonido vagamente misterioso y europeo. Nació bajo el nombre de David John Moore Cornwell en Poole, en el suroeste de Inglaterra, el 19 de octubre de 1931.