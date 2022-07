CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El histórico capo del narcotráfico mexicano Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos por el asesinato de un agente federal ocurrido hace más de tres décadas, fue detenido en México.

Un funcionario de la Secretaría de Marina que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas sobre el caso confirmó el viernes a The Associated Press el arresto, aunque no ofreció ningún otro detalle.