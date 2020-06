Medios: policía rescata a un magnate chino de un secuestro

BEIJING (AP) — El multimillonario fundador de la fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, Midea Group, fue retenido por intrusos en su casa del sur de China antes de ser rescatado por la policía, según indicaron varios medios el lunes.

La policía recibió una llamada el domingo por la noche sobre que varias personas habían allanado una casa en Foshan, cerca de Hong Kong, según dijo el departamento de policía de Foshan en medios sociales. Cinco sospechosos fueron detenidos el lunes de madrugada.

El comunicado policial sólo identificó a la víctima por su apellido, He, pero la revista de negocios Caixin, el periódico Beijing News y otros medios dijeron que se trataba de He Xiangjian, de 78 años y fundador de Midea.

La compañía dio las gracias a la policía en un comunicado en sus medios sociales, pero no confirmó que He Xiangjian se hubiera visto implicado. la oficina de prensa de Midea no respondió a llamadas pidiendo comentarios. Un hombre que contestó al teléfono en la comisaría de policía de Foshan dijo que no podía comentar el caso.

El comunicado policial señaló que el suceso había ocurrido en la Junlan Life Village, que Caixin describió como un barrio de vivienda individuales construido por Midea.

El magnate es la cuarta persona más rica de China, con una fortuna neta estimada de 180.000 millones de yuanes (25.000 millones de dólares), según Hurun Report, que estudia a las grandes fortunas del país.

Midea reportó unos ingresos de 280.000 millones de yuanes (32.900 millones de dólares) en 2019. Entre sus 200 filiales está Kuka, una fabricante alemana de tecnología robótica.

Midea nació como un taller fundado en en 1968 por He y otros vecinos de Beijiao, un pueblo que ahora forma parte de Foshan.

El fundador se retiró de las operaciones de la compañía en 2012, pero tiene un puesto en el consejo directivo. Su hijo, He Jianfeng, también es directivo.

El investigador de AP Yu Bing contribuyó a este despacho.