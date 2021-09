NUEVA YORK (AP) — Muchos medios de comunicación que exploran las diferencias en Estados Unidos y que hicieron una pausa el sábado para conmemorar el 20mo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, recordaron casi con nostalgia el sentido de propósito común que unió a los estadounidenses tras ese día.

Las cadenas de televisión ofrecieron una cobertura completa de los actos de conmemoración en Nueva York, Washington y Shanksville, Pensilvania.

“Uno debería disfrutar esos momentos de unidad esta mañana, sentir lo bien que eso se siente”, dijo la conductora Dana Perino del canal Fox News, poco después de que Bruce Springsteen cantó “I'll See You in My Dreams” en el memorial del World Trade Center de Nueva York.

Generalmente, las cadenas Fox, CNN y MSNBC dedican horas a la guerra política, sobre todo esta semana que Fox discutió acaloradamente el plan de lucha más reciente del presidente Joe Biden contra el COVID-19.

Perino fue una de dos ex asesoras de prensa del expresidente George W. Bush en aparecer en la cobertura noticiosa del sábado; la otra fue Nicolle Wallace de MSNBC. Las cadenas transmitieron en vivo el discurso de su antiguo jefe en Shanksville. Bush y la vicepresidenta Kamala Harris instaron al regreso de ese espíritu de unidad disipado durante tanto tiempo.

“El 11 de septiembre renunciamos a nuestras etiquetas. Todos nos convertimos en estadounidenses”, señaló Andrew Card, exjefe de despacho de Bush, durante una entrevista con MSNBC.

Poco después, John Feal, que fue socorrista, comentó a Ali Velshi de MSNBC que “nos etiquetamos demasiado. Fue grandioso ser un ser humano” después de los atentados.

Los actos desinteresados de sacrificio son lo que la conductora del CBS, Norah O'Donnell, dijo que era en lo que estaba pensando el sábado.

“Los llamamos héroes, pero son estadounidenses comunes... eso es lo increíble de este país, lo que los terroristas trataron de quitarnos y no pudieron ese día”.

Las diferencias no se borraron por completo. El excomisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Bernard Kerik, tuiteó que estaba “molesto” de que el presidente Biden no haya asistido a la ceremonia realizada en la ciudad.

Wallace y su compañero Brian Williams mencionaron dos veces la ausencia del expresidente Trump de los actos conmemorativos del 11 de septiembre, en ambas ocasiones sin mencionarlo por su nombre.