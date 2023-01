Medios: Fallece el rockero David Crosby a los 81 años

David Crosby, el insolente rockero que pasó de entonar armonías con su rostro aniñado en los Byrds a ser una superestrella hippie y trobador en Crosby, Stills, Nash & (sometimes) Young, murió, según reportaron el jueves varios medios. Tenía 81 años.

The New York Times informó, basándose en un mensaje de texto de la cuñada de Crosby, que el músico falleció el miércoles en la noche. Varios de los reportes sobre el deceso citaban a fuentes anónimas. The Associated Press no pudo contactar con sus representantes ni con su viuda, Jan Dance.